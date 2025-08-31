Η σιωπηλή «ύφεση του σεξ» – Μια κρίση που απειλεί εν γένει την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών – Τα ευρήματα έρευνας

Στην εποχή του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι διά ζώσης επαφές ολοένα και μειώνονται, η μοναξιά αυξάνεται και το άγχος κυριαρχεί. Αυτό φέρνει μια άλλου είδους ύφεση, αυτή του σεξ, που έρχεται να προστεθεί στους οικονομικούς πολέμους και τις ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο, επηρεάζοντας εν τέλει την ψυχική υγεία και την ευημερία των μελών της κοινωνίας μας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Μελετών Οικογένειας (IFS), η «ύφεση στο σεξ» παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετατρέπεται σε σιωπηλή κρίση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Αμερικανοί κάνουν όλο και λιγότερο σεξ. Μάλιστα, η μείωση είναι πιο έντονη στους νέους, με τα smartphones, τα social media, το gaming και την πορνογραφία να τρώνε τον περισσότερο χρόνο τους, επιδρώντας δραματικά στην οικοδόμηση προσωπικών σχέσεων και οικειότητας.

Συγκριτικά, από το 1990 – όταν πάνω από τους μισούς ενήλικες (55%) ηλικίας 18 – 64 έκαναν σεξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα – το ποσοστό έπεσε το 2024 σε μόλις 37%. Αν και τα ευρήματα έδειξαν ότι οι παντρεμένοι ενήλικες κάνουν σαφώς περισσότερο σεξ από τους ανύπαντρους συνομηλίκους τους, η ύφεση στο σεξ επηρεάζει πλέον και αυτούς.

Η ύφεση στο σεξ αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες αλλαγές μέσα στην κοινωνία, καθώς οι προσκόλληση στις οθόνες φαίνεται να πλήττει την ανάγκη κοινωνικοποίησης και να επηρεάζει αρνητικά τις ανθρώπινες σχέσεις.

Τα ευρήματα της έρευνας

Σε συνδυασμό με προγενέστερες καταγραφές του IFS, έχει παρατηρηθεί ότι οι νεώτερες γενιές κάνουν λιγότερο σεξ σε σύγκριση με τις προηγούμενες, ενώ μειώνεται όχι μόνο η συχνότητα αλλά και οι σταθερές σχέσεις συντροφικότητας ιδιαίτερα εντός γάμου.

Μεταξύ 2014 και 2024, το ποσοστό των νέων ενηλίκων ηλικίας 18 – 29 ετών, που δήλωσαν ότι συζούν ή είναι παντρεμένοι, έπεσε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες – από 42% σε 32%, σύμφωνα με τη GSS. Δεδομένου ότι οι δεσμευμένοι ενήλικες κάνουν πιο συχνά σεξ, ενώ όλο και περισσότεροι νέοι άνδρες και γυναίκες είναι μόνοι, το ποσοστό των νέων ενηλίκων που κάνουν πλέον τακτικά σεξ συνεχίζει να πέφτει.

