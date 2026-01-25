Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε δομικό πρόβλημα | 7 στους 10 νέους παραμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο

Η αδυναμία των νέων στην Ελλάδα να αποκτήσουν δικό τους σπίτι δεν αποτελεί πλέον παροδικό αποτέλεσμα μιας συγκυριακής κρίσης, αλλά ένα βαθιά διαρθρωτικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, το 67,3% των νέων στην Ελλάδα – σχεδόν 7 στους 10 – εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται στο 49%.

Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε., γεγονός που αποτυπώνει όχι μόνο το βάθος αλλά και τη χρονική διάρκεια της στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.

Υψηλό κόστος στέγασης και το φαινόμενο των «οικονομικά άστεγων»

Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με το αυξημένο κόστος στέγασης και τη συνολική επιβάρυνση του κόστους διαβίωσης. Η χώρα παραμένει – αν όχι η μοναδική, σίγουρα μία από τις ελάχιστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση – χωρίς συγκροτημένο και λειτουργικό μοντέλο στεγαστικής πολιτικής και χωρίς επαρκές απόθεμα κοινωνικής ή προσιτής κατοικίας. Παράλληλα, για 7 έως 8 συνεχόμενα έτη, η Ελλάδα καταγράφει, σύμφωνα με τη Eurostat, το υψηλότερο κόστος στέγασης μεταξύ των κρατών-μελών.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι νέοι καλούνται να δαπανήσουν το 60% έως και το 70% του μηνιαίου εισοδήματός τους για ενοίκιο και βασικά στεγαστικά έξοδα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η στέγαση καθίσταται οικονομικά μη βιώσιμη, οδηγώντας στην ανάδυση του φαινομένου των λεγόμενων «οικονομικά άστεγων»: εργαζόμενων πολιτών που, παρά τη σταθερή απασχόληση, αδυνατούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή και αυτόνομη κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newmoney.gr πατώντας ΕΔΩ