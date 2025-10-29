Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να καταλαμβάνει τις εργασιακές θέσεις γραφείου, με αποτέλεσμα χιλιάδες άτομα να μένουν ξαφνικά στον αέρα, όχι μόνο επειδή απολύονται, αλλά αδυνατώντας να αποκατασταθούν επαγγελματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Χιλιάδες απολύσεις από μεγάλες εταιρείες

Η Amazon ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα προχωρήσει σε περικοπή 14.000 θέσεων εργασίας, με σχέδια να απολύσει τελικά έως και το 10% του διοικητικού προσωπικού της. Η United Parcel Service ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είχε μειώσει το διοικητικό της προσωπικό κατά περίπου 14.000 θέσεις τους τελευταίους 22 μήνες, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της αλυσίδας καταστημάτων Target ότι θα προχωρήσει σε περικοπές 1.800 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, υπάλληλοι γραφείου από εταιρείες όπως η Rivian Automotive, η Molson Coors , η Booz Allen Hamilton και η General Motors απολύθηκαν ή ενημερώθηκαν ότι έχουν προγραμματιστεί απολύσεις. Δεκάδες χιλιάδες απολυμένοι υπάλληλοι γραφείου εισέρχονται σε μια στάσιμη αγορά εργασίας που δεν φαίνεται να έχει θέση για αυτούς.

