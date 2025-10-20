Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου η προθεσμία για τους ανελκυστήρες- Τι ισχύει με τα πρόστιμα

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου έχουν περιθώριο ιδιοκτήτες ή διαχειριστές κτιρίων που διαθέτουν ανελκυστήρες να δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα την ύπαρξη τους προκειμένου να γίνει απογραφή των ασανσέρ και κατόπιν η αναβάθμιση όσων χρήζουν επισκευής.

Ποια η διαδικασία καταγραφής; Τι χρειάζεται και πότε λίγη η προθεσμία; Τι ισχύει με τα πρόστιμα.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Ανάπτυξης, η εύρυθμη λειτουργία των ανελκυστήρων αποτελεί σημαντικό θέμα ασφάλειας, αλλά και ποιότητας ζωής για τους πολίτες, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια κτίρια. Ειδικά σε μία σεισμογενή χώρα, όπως είναι η Ελλάδα. Είναι προφανής, συνεπώς, η ανάγκη καταγραφής και πιστοποίησης των ανελκυστήρων σε ολόκληρη τη χώρα. Η επιτυχία της διαδικασίας καταγραφής και πιστοποίησης προϋποθέτει τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών.

