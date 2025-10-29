Η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου Πρέσβης Καλής Θέλησης UNESCO

Η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου ορίστηκε Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της δημιουργικότητας.

Τέσσερις διακεκριμένες διεθνείς προσωπικότητες ορίστηκαν Πρεσβευτές Καλής Θελήσεως της UNESCO, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού. Μεταξύ αυτών, η Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου από την Ελλάδα αναλαμβάνει τον ρόλο της Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού.

Η αρχιτέκτονας, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Endeavor Greece, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, έχει διακριθεί για τη συμβολή της στη σύνδεση της δημιουργικότητας και καινοτομίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από την εμπειρία της, αναμένεται να στηρίξει τις δράσεις της UNESCO για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως δήλωσε η ίδια, «Σε αυτή τη δύσκολη εποχή παγκόσμιων συγκρούσεων και κρίσεων, η ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ως Πρέσβης Καλής Θελήσεως, στόχος μου είναι να στηρίξω και να προωθήσω τον σεβασμό απέναντι στον πολιτισμικό πλούτο και την ανθρώπινη δημιουργικότητα, χτίζοντας γέφυρες που ενώνουν τους ανθρώπους και ανοίγουν τον δρόμο προς έναν πιο ειρηνικό κόσμο».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του businessdaily.gr πατώντας εδώ