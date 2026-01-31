Η Βενετία δέχεται εισβολή από ένα παράξενο, κανιβαλιστικό είδος μέδουσας -«Καμπανάκι» από τους επιστήμονες

Η Βενετία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή εισβολή ενός παράξενου, κανιβαλιστικού είδους μέδουσας.

Όπως προειδοποιούν μάλιστα οι επιστήμονες, απειλεί σοβαρά τα ιχθυαποθέματα και διαταράσσει το εύθραυστο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας.

Απειλητικό είδος μέδουσας

Πρόκειται για τη λεγόμενη «warty comb jelly» ή sea walnut (λατινική ονομασία Mnemiopsis leidyi) από τον δυτικό Ατλαντικό, που εκτιμάται ότι έφτασε στην Αδριατική ως «λαθρεπιβάτης» στα ύδατα έρματος εμπορικών πλοίων.

Η συγκεκριμένη μέδουσα συγκαταλέγεται στα 100 πιο επιβλαβή χωροκατακτητικά είδη παγκοσμίως και, σύμφωνα με διετή μελέτη του Πανεπιστημίου της Πάντοβα και του Εθνικού Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Ιταλίας, έχει πλέον εξαπλωθεί σε όλη τη λιμνοθάλασσα. Μάλιστα, φράσσει αλιευτικά δίχτυα και τρέφεται με πλαγκτόν, αυγά και προνύμφες ψαριών, δομικά δηλαδή στοιχεία της θαλάσσιας ζωής, αλλά ακόμα και με τα ίδια της τα μικρά.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την εξάπλωσή της στην κλιματική αλλαγή, καθώς τα θερμότερα νερά και τα ευνοϊκά επίπεδα αλατότητας δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξή του. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αύξηση του πληθυσμού της μέδουσας προκαλεί «σοβαρά προβλήματα» στους ψαράδες, απειλώντας την αλιευτική βιομηχανία της Αδριατικής, έναν κλάδο αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, γνωστό κυρίως για την παραγωγή αχιβάδων και μυδιών.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του είδους, με επιπτώσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας.

