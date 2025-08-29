Ιαπωνία: Πρόταση περιορισμού χρήσης smartphone σε δύο ώρες ημερησίως – Στόχος η προστασία της ψυχικής υγείας

Οι αρχές της πόλης Τογιοάκε, στην κεντρική Ιαπωνία, πρότειναν φέτος ένα νέο μέτρο που προτείνει τον περιορισμό της χρήσης των smartphones σε όχι περισσότερο από δύο ώρες ημερησίως εκτός επαγγελματικού ωραρίου. Η σύσταση αυτή απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους, χωρίς όμως να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Όσοι υπερβούν τον προτεινόμενο χρόνο, δεν θα τιμωρούνται, σύμφωνα με τις δηλώσεις των δημοτικών αρχών. Σκοπός του μέτρου είναι να αποτραπεί η υπερβολική ενασχόληση με ηλεκτρονικές συσκευές, η οποία, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μασαφούμι Κόκι, σχετίζεται με προβλήματα στην ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και με διαταραχές ύπνου.

Επιπλέον, οι αρχές της πόλης προτείνουν στους μαθητές δημοτικού να αποφεύγουν τη χρήση κινητών μετά τις 9 το βράδυ, ενώ οι έφηβοι να σταματούν τη χρήση τους μέχρι τις 10 το βράδυ. Η πρόταση προκάλεσε διχασμό στα social media. Ορισμένοι χαρακτήρισαν το όριο μη ρεαλιστικό, σημειώνοντας ότι δύο ώρες δεν επαρκούν για καθημερινές ασχολίες. Άλλοι υποστήριξαν πως κάθε οικογένεια θα πρέπει να ορίζει τους δικούς της κανόνες.

Απαντώντας στην κριτική, ο δήμαρχος επανέλαβε πως το όριο δεν είναι δεσμευτικό, ενώ αναγνώρισε πως τα κινητά αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην καθημερινότητα. Ωστόσο, προειδοποίησε για τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης κοινωνικών δικτύων και streaming πλατφορμών. Παρόμοιο μέτρο είχε ληφθεί και το 2020 στην επαρχία Καγκάουα, που καλούσε τα παιδιά να περιορίζουν τον χρόνο στα βιντεοπαιχνίδια και να αποφεύγουν τη χρήση κινητών αργά το βράδυ.

Η πόλη Τογιοάκε προτείνει εθελοντικό όριο δύο ωρών ημερησίως στη χρήση smartphones, επιδιώκοντας να μειώσει τις επιπτώσεις στην υγεία. Το μέτρο έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις.