ΗΠΑ: Γονείς κατηγορούν το ChatGPT για την αυτοκτονία του 16χρονου γιου τους και μηνύουν την OpenAI

Οι γονείς ενός 16χρονου αγοριού από την Καλιφόρνια μήνυσαν την OpenAI για τον θάνατο του έφηβου γιου τους, κατηγορώντας το ChatGPT, ότι τον ενθάρρυνε να αυτοκτονήσει.

Η αγωγή κατατέθηκε την Τρίτη (26.08.2025) από τους Ματ και Μαρία Ρέιν, γονείς του 16χρονου Άνταμ Ρέιν, στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για την πρώτη νομική ενέργεια που κατηγορεί την OpenAI για ακούσια ανθρωποκτονία.

Η οικογένεια προσκόμισε αρχεία συνομιλιών μεταξύ του γιου της Άνταμ, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο, και του ChatGPT, όπου εξηγούσε ότι είχε αυτοκτονικές σκέψεις. Υποστηρίζουν ότι το chatbot επιβεβαίωσε τις «πιο βλαβερές και αυτοκαταστροφικές» σκέψεις του, του έδωσε λεπτομερείς πληροφορίες για θανατηφόρες μεθόδους αυτοτραυματισμού και τον καθοδήγησε σχετικά με το πώς να κλέψει αλκοόλ από το μπαρ των γονιών του και να κρύψει τα στοιχεία μιας αποτυχημένης απόπειρας αυτοκτονίας, ισχυρίζονται.

Το ChatGPT προσφέρθηκε ακόμη και να συντάξει ένα σημείωμα αυτοκτονίας, ανέφεραν οι γονείς στην αγωγή.

Σε δήλωσή της στο BBC, η OpenAI ανέφερε ότι εξετάζει την υπόθεση, εκφράζοντας «τα βαθιά συλλυπητήριά της» προς την οικογένεια Ρέιν.

Παράλληλα, ανάρτησε στον ιστότοπό της μια ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει ότι «πρόσφατα τραγικά περιστατικά όπου άνθρωποι χρησιμοποίησαν το ChatGPT εν μέσω οξείας κρίσης μάς βαραίνουν ιδιαίτερα». Τόνισε, ακόμα, ότι το ChatGPT έχει εκπαιδευτεί να κατευθύνει τους χρήστες να ζητούν επαγγελματική βοήθεια, ωστόσο, η εταιρεία παραδέχθηκε ότι «υπήρξαν στιγμές που τα συστήματά μας δεν λειτούργησαν όπως θα έπρεπε σε ευαίσθητες περιπτώσεις».