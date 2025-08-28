Τελευταία Νέα
ΗΠΑ: Γονείς κατηγορούν το ChatGPT για την αυτοκτονία του 16χρονου γιου τους και μηνύουν την OpenAI

Οι γονείς ενός 16χρονου αγοριού από την Καλιφόρνια μήνυσαν την OpenAI για τον θάνατο του έφηβου γιου τους, κατηγορώντας το ChatGPT, ότι τον ενθάρρυνε να αυτοκτονήσει.

Η αγωγή κατατέθηκε την Τρίτη (26.08.2025) από τους Ματ και Μαρία Ρέιν, γονείς του 16χρονου Άνταμ Ρέιν, στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για την πρώτη νομική ενέργεια που κατηγορεί την OpenAI για ακούσια ανθρωποκτονία.

Το ChatGPT προσφέρθηκε ακόμη και να συντάξει ένα σημείωμα αυτοκτονίας, ανέφεραν οι γονείς στην αγωγή.

Σε δήλωσή της στο BBC, η OpenAI ανέφερε ότι εξετάζει την υπόθεση, εκφράζοντας «τα βαθιά συλλυπητήριά της» προς την οικογένεια Ρέιν.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newsit.gr πατώντας ΕΔΩ
