Ιδιαίτερη αναφορά του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού στο μεγάλο αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου – Έργο 4,55 εκατ. ευρώ που θωρακίζει την Καλαμάτα

Ιδιαίτερη αναφορά στο σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ευριπίδου έκανε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, στο περιθώριο των υπογραφών για τα σημαντικά έργα στο Εθνικό Στάδιο Καλαμάτας και το Ειδικό Σχολείο, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία των παρεμβάσεων που ενισχύουν την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.

Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης, πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης, το οποίο πλέον προχωρά, δίνοντας ουσιαστική και οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα απορροής ομβρίων που επηρεάζουν κρίσιμες περιοχές της Καλαμάτας.

Το έργο, με τίτλο «Κεντρικός Συλλεκτήρας Ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας», προϋπολογισμού 4.550.000 ευρώ, έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027, το ωρίμασε ο Δήμος Καλαμάτας και πρόσφατα έλαβε έγκριση δημοπράτησης κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει εκτεταμένα υπόγεια έργα σε υφιστάμενες οδούς, κατασκευή υδροσυλλογών και φρεατίων ελέγχου, καθώς και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου συλλογής και διοχέτευσης ομβρίων, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, την οδική ασφάλεια και τη λειτουργία του παραλιακού μετώπου.

Παράλληλα, το έργο αναμένεται να προστατεύσει περίπου 5,8 χιλιόμετρα ακτογραμμής, ενισχύοντας ουσιαστικά την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και αναβαθμίζοντας το αστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Καλαμάτας.

Το έργο είναι απολύτως συμβατό με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και εκτιμάται ότι θα ωφελήσει άμεσα περισσότερους από 60.000 κατοίκους και επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για στοχευμένες παρεμβάσεις υποδομών που ενισχύουν την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.