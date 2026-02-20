Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
20
Φεβρουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Προγραμματισμένη άφιξη κρουαζιερόπλοιου στην Καλαμάτα την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Share

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 08:00 το πρωί, αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι της Καλαμάτας το κρουαζιερόπλοιο Viking Star, προερχόμενο από το λιμάνι της Κέρκυρα.

Το πλοίο θα παραμείνει στην πόλη έως τις 19:00, οπότε και θα αναχωρήσει με επόμενο προορισμό το λιμάνι της Σούδα.

Η άφιξη του κρουαζιερόπλοιου αναμένεται να συμβάλει θετικά στην τοπική αγορά και την τουριστική κίνηση της περιοχής, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τις ομορφιές και την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode