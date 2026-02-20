Προγραμματισμένη άφιξη κρουαζιερόπλοιου στην Καλαμάτα την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 08:00 το πρωί, αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι της Καλαμάτας το κρουαζιερόπλοιο Viking Star, προερχόμενο από το λιμάνι της Κέρκυρα.

Το πλοίο θα παραμείνει στην πόλη έως τις 19:00, οπότε και θα αναχωρήσει με επόμενο προορισμό το λιμάνι της Σούδα.

Η άφιξη του κρουαζιερόπλοιου αναμένεται να συμβάλει θετικά στην τοπική αγορά και την τουριστική κίνηση της περιοχής, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τις ομορφιές και την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας.