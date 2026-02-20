Ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα, Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Τρίπολης, κ. Ιωάννης Χασάπης, πραγματοποίησε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 σημαντική συνάντηση εργασίας στα γραφεία του Ειδικού Γραμματέα για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείο Εσωτερικών, κ. Νικόλαου Χρυσάκη, παρουσία και της συνεργάτιδας κας Ρένας Μαγκάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα, με αντικείμενο το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Τρίπολης, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικά θέμα που απαιτεί συνέπεια, σχέδιο και διαρκή συνεργασία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Χασάπης παρουσίασε αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αναδεικνύουν και αποδεικνύουν ότι ο Δήμος Τρίπολης εργάζεται με οργανωμένο πρόγραμμα όσον αφορά τη διαχείριση και την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις που υλοποιούνται, η μεθοδική προσέγγιση και το καθημερινό πρόγραμμα που εφαρμόζεται, καθώς και τα μετρήσιμα αποτελέσματα του συνολικού προγράμματος.

Ο κ. Χρυσάκης δήλωσε ικανοποιημένος τόσο από τις απεικονίσεις και την παρουσίαση του δημοτικού καταφυγίου όσο και από την προσωπική εμπειρία που είχε το περασμένο έτος από την επίσκεψή του στο καταφύγιο της Τρίπολης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξαιρετική εικόνα που σχημάτισε για την κατάσταση και τη φροντίδα των ζώων, επισημαίνοντας το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και ευζωίας που διαπιστώθηκε.

Παράλληλα, αναγνωρίστηκε η ουσιαστική συμβολή του κ. Χρυσάκη στην κατεύθυνση επίλυσης σημαντικών ζητημάτων και προβλημάτων που προκύπτουν στο πεδίο, μέσα από θεσμική καθοδήγηση και αποτελεσματική συνεργασία με τους Δήμους. Η συζήτηση εστιάστηκε επίσης σε μελλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω το ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο διαχείρισης.

Τονίστηκε το ιδιαίτερα καλό κλίμα συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και η κοινή βούληση η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και να ενισχυθεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό το προσεχές διάστημα.

Ο Δήμος Τρίπολης παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης, υπεύθυνης και ανθρώπινης πολιτικής για την προστασία και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με γνώμονα την ευζωία των ζώων και τη διασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης με τους πολίτες.