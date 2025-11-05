ΙΕΛΚΑ: Στο 1,08% ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο

Στο 1,08% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).
Συγκεκριμένα, από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, προέκυψε ότι ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του +1,08% τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2025. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Νοέμβριος 2024 – Οκτώβριος 2025) καταγράφει αύξηση +0,85%.
Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-8,06%), απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-5,10%), τρόφιμα παντοπωλείου (-4,77%), χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (-2,51%) και είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη (-1,24%). Σύμφωνα με την έρευνα, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς όσο και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (η μείωση προέρχεται από την κατηγορία των λαχανικών η οποία ευνοείται το τελευταίο διάστημα από τις καιρικές συνθήκες), στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).
