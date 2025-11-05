ΙΕΛΚΑ: Στο 1,08% ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο

Στο 1,08% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Συγκεκριμένα, από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, προέκυψε ότι ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του +1,08% τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2025. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Νοέμβριος 2024 – Οκτώβριος 2025) καταγράφει αύξηση +0,85%.