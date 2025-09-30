Ηλεκτρονικό εμπόριο: Δυναμική ανάπτυξη σε Ευρώπη – Η εικόνα στην Ελλάδα

Το 2024, ο συνολικός κύκλος εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου επιχειρήσεων προς καταναλωτές (B2C) αυξήθηκε κατά 7%, από τα 765 δισ. ευρώ στα 819 δισ. ευρώ. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2025 που έδωσαν στη δημοσιότητα ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σε συνεργασία με τον Ecommerce Europe και το EuroCommerce.

Αν και η αγορά συνολικά ενισχύθηκε, οι εξελίξεις διαφοροποιήθηκαν ανά περιοχή. Συγκεκριμένα, η Δυτική Ευρώπη, η μεγαλύτερη περιοχή e-commerce, κατέγραψε τη χαμηλότερη αύξηση (5%), φτάνοντας τα 466,5 δισ. ευρώ, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Νότια Ευρώπη αυξήθηκε κατά 9% στα 182,9 δισ. ευρώ. Η Κεντρική Ευρώπη κατά 8% στα 85,9 δισ. ευρώ ενώ η Βόρεια Ευρώπη ακολούθησε τον μέσο όρο με 7% (στα 63,5 δισ. ευρώ). Η Ανατολική Ευρώπη κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (18%), με κύκλο εργασιών 19,9 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση, για το 2025 προβλέπεται ανάπτυξη 7% συνολικά στην Ευρώπη. Το 81% του B2C κύκλου εργασιών το 2024 πραγματοποιήθηκε στην ΕΕ-27.

