Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας – Στα ύψη ο πληθωρισμός στα τρόφιμα

Πώς γίνεται ο πληθωρισμός να υποχωρεί αλλά να αυξάνονται τα νοικοκυριά που μόλις τα βγάζουν πέρα; Τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εurostat για τον Οκτώβριο δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε ελαφρά στο 1,7%, από 1,8% τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για το χαμηλότερο σημείο εδώ και τέσσερα χρόνια, από το 1,4% του Ιουλίου του 2021.

Η είδηση ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι πλέον ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρωζώνη, δεν είναι αρκετή για να μας ξεκολλήσει από τη θέση των «πλέον απαισιόδοξων καταναλωτών» στην Ευρώπη.

Το 80% των νοικοκυριών δυσκολεύεται

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα καταναλωτικής εμπιστοσύνης του ΙΟΒΕ, το 65% των νοικοκυριών μόλις τα βγάζουν πέρα , ποσοστό αυξημένο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Ιούλιο. Αν προσθέσουμε όσους αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους (9%) και όσους έχουν χρεωθεί (6%), φτάνουμε σε ένα 80% που αντιμετωπίζει από κάποια ως μεγάλη δυσκολία να τα βγάλει πέρα. Πρόκειται για το ίδιο ποσοστό που εμφανίζεται στις στατιστικές της Εurostat για το κόστος ζωής και την υποκειμενική φτώχεια και είναι υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

