Στεγαστική Κρίση: Μικρότερα τα σπίτια που μπορούν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν τα νοικοκυριά

Εμφανείς στο επίπεδο διαβίωσης είναι οι συνέπειες της στεγαστικής κρίσης που έχει πλήξει μεγάλο μέρος των νοικοκυριών της χώρας τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των τιμών πώλησης κι ενοικίασης κατοικιών, σε αντιδιαστολή με το εισόδημα των πολιτών.

Πριν από μερικούς μήνες, έρευνα της Metron Analysis για λογαριασμό του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών-Αττικής, είχε δείξει ότι οι Έλληνες μένουν πλέον σε σπίτια που δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους και δεν τους ικανοποιούν.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται απόκλιση κατά 25 τ.μ., ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ιδανική κατάσταση που θα ήθελαν τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο και οι ενοικιαστές. Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν, οι ενοικιαστές μένουν σε 69 τ.μ., αντί για 94 τ.μ. που θα επιθυμούσαν και οι ιδιοκτήτες μένουν σε 96 τ.μ., αντί για 119 τ.μ. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει και η Eurostat. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ενοικιαστών που υποχρεώνεται να μείνει σε σπίτι μικρότερο των πραγματικών του αναγκών ανέρχεται στο 33% (2024). Δηλαδή, ένας στους τρεις ενοικιαστές ουσιαστικά νοικιάζει ακίνητο που δεν είναι ιδανικό για τον ίδιο και τις ανάγκες του.

