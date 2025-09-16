Ημέρα Εθνικής Μνήμης Μικρασιατών – Χρήστος Λαμπρόπουλος: «Η διατήρηση της μνήμης είναι χρέος προς την ιστορία»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου τίμησε με εκδηλώσεις σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, κρατώντας ζωντανή την ιστορική αλήθεια και την τιμή στους πρόσφυγες που σημάδεψαν με την παρουσία τους τον τόπο.

Στην Αρκαδία, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου στην πλατεία προσφύγων Μικράς Ασίας «Γεώργιος Καραγιάννης» στην Τρίπολη, με επιμνημόσυνη δέηση, ομιλίες και καταθέσεις στεφάνων. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο οποίος στο χαιρετισμό του σημείωσε:

«Η διατήρηση της μνήμης είναι χρέος προς την Ιστορία, αλλά και υπόμνηση για το παρόν και το μέλλον. Σε μια εποχή που αμφισβητούνται σύνορα και κανόνες διεθνούς δικαίου, η φωνή των προσφύγων της Μικράς Ασίας μάς υπενθυμίζει ότι η αλήθεια και η εθνική αξιοπρέπεια παραμένουν θεμέλια αξίες του λαού μας».

Η εκδήλωση περιλάμβανε τιμητικές βραβεύσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλικών «Η Πανπροσφυγική Ένωση Αρκαδίας», ενώ παρούσα ήταν και η οικογένεια του αείμνηστου ευεργέτη Γεωργίου Καραγιάννη, η οποία τίμησε την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πρόσωπο του κ. Λαμπρόπουλου.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αρκαδία Α.Ο.Τ.Α., Παναγιώτης Βαλασόπουλος.