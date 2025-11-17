Ημερίδα στην Τρίπολη για την διάδοση και διάχυση καλών πρακτικών σχετικά με την αντιμετώπιση των πολλαπλών αποκλεισμών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», διοργανώνει ημερίδα με Θέμα «Όψεις και Δεδομένα Υλικής Αποστέρησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μεταφορά και Διάχυση Καλών Πρακτικών» στην Τρίπολη, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου.

Το αντικείμενο της Ημερίδας αφορά στην ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με καλές πρακτικές αντιμετώπισης κοινωνικών αποκλεισμών και στην ενδυνάμωση των στελεχών πεδίου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της, θα ακολουθήσει εργαστήριο (workshop) με τη συμμετοχή στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών, των Κέντρων Κοινότητας, των Δήμων καθώς και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Θα συμμετάσχουν, με εισηγήσεις τους:

Μαρία Οικονομάκου, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

Κλειώ Κορώνη Παπαντωνίου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τρίπολης

Κανέλα Καράμπελα, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Μαρία Καρακλιούμη, Στατιστικός, Αναλύτρια Ερευνών

Νίκος Κουραχάνης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Χριστόφορος Σκαμνάκης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2: “Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΕΣΕΤΥ)”. Το Έργο του ΕΣΕΤΥ υλοποιείται από την ανάδοχο εταιρεία PCM – Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών ΕΠΕ. Το έργο του Συμβούλου υποστηρίζει άμεσα τη λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, ενισχύει αποτελεσματικά τις ικανότητες κατανόησης των κοινωνικών φαινομένων, της αποτύπωσης και χαρτογράφησης των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τεκμηριώνει το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων και βελτιώνει τις ικανότητες του Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικής Ένταξης.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο ARK Co – Working Space , Πλαπούτα 4-6 στην Τρίπολη, στις 20 Νοεμβρίου 2025, και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε εδώ το πρόγραμμαde