Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 40 χρόνια των καλλιτεχνικών σχολών του Δήμου Καλαμάτας, το Δ.Ω.Κ. διοργανώνει μια ημερίδα με θέμα «Μουσική εκπαίδευση: Παρελθόν, παρόν και μέλλον και ο ρόλος του Δ.Ω.Κ.» με την συμμετοχή σημαντικών ομιλητών.

Θα συμμετέχουν όλοι οι διατελέσαντες διευθυντές του Δ.Ω.Κ., Γιώργος Κουρουπός, Μηνάς Αλεξιάδης, Νίκος Ξανθούλης, Διονύσης Μαλλούχος και Στάθης Γυφτάκης καθώς και οι καθηγητές μουσικολογίας Ιωάννης Σαμπροβαλάκης και Λορέντα Ράμου.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.