Από τα 65 στα 86: Η χώρα που κατάφερε οι κάτοικοί της να ζουν περισσότερο από ποτέ

Η Σιγκαπούρη αποτελεί την έκτη «Μπλε Ζώνη» του κόσμου, χάρη στην εντυπωσιακή αύξηση του προσδόκιμου ζωής των κατοίκων της. Το 1960 ένα παιδί που γεννιόταν στη χώρα δεν ξεπερνούσε κατά μέσο όρο τα 65 χρόνια ζωής σύμφωνα με το BBC· σήμερα, το προσδόκιμο έχει εκτιναχθεί στα 86 έτη, ενώ ο αριθμός των αιωνόβιων διπλασιάστηκε μέσα στη δεκαετία 2010-2020.

Η Σιγκαπούρη είναι η πρώτη περιοχή που προστέθηκε στη λίστα των Μπλε Ζωνών εδώ και δεκαετίες. Αν και η ακρίβεια των Μπλε Ζωνών έχει πρόσφατα αμφισβητηθεί από δημογράφους, ο όρος ανακαλύφθηκε και καθιερώθηκε από τον δημοσιογράφο του National Geographic, Dan Buettner, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι εντόπισε περιοχές όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και υγιέστερα, κυρίως λόγω ενός συνδυασμού κουλτούρας, τρόπου ζωής, διατροφής και κοινοτικής συνοχής.

Σε αντίθεση με άλλες γνωστές περιοχές μακροζωίας, όπως η Ικαρία στην Ελλάδα και η Νικόγια στην Κόστα Ρίκα, η Σιγκαπούρη δεν στηρίζεται σε παραδοσιακούς τρόπους ζωής αλλά σε προσεκτικά σχεδιασμένες πολιτικές δημόσιας υγείας και ανάπτυξης.

