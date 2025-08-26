Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»

Εκατομμύρια παιδόφιλοι δημιουργούν εκτεταμένες διαδικτυακές κοινότητες στο dark web (σκοτεινό διαδίκτυο) χρησιμοποιώντας το δίκτυο Tor, όπου η εγκληματική συμπεριφορά κλιμακώνεται μέσω της ανταλλαγής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, στρατηγικών αποπλάνησης και κανονικοποίησης της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με ειδικούς.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για τον αυξανόμενο αριθμό παιδόφιλων που το εκμεταλλεύονται, οι προγραμματιστές του Tor δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο για να περιορίσουν τη διάδοση αυτού του περιεχομένου, σύμφωνα με κριτικούς.

Με ασφάλεια δρουν οι κακοποιητές παιδιών

Το δίκτυο Tor («the onion router») είναι ένα σύστημα διαδικτύου που εστιάζει στην ανωνυμία και δρομολογεί την κίνηση μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου διακομιστών που λειτουργούν με εθελοντές, προκειμένου να αποκρύψει την ταυτότητα και την τοποθεσία των χρηστών. Κρυπτογραφώντας τα δεδομένα σε πολλαπλά επίπεδα – όπως αυτά ενός κρεμμυδιού – το Tor καθιστά δύσκολη την ανίχνευση της ψηφιακής δραστηριότητας, όπως εξηγεί δημοσίευμα του Guardian.

Αυτή η αρχιτεκτονική προστασίας της ιδιωτικής ζωής, προειδοποιούν οι ειδικοί, έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές καταφύγιο για τους παιδόφιλους. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας καθιστά πρακτικά αδύνατη την αφαίρεση επιβλαβών αναρτήσεων ή παράνομου περιεχομένου, λένε, και η οργάνωση πίσω από το Tor έχει αντισταθεί στην πίεση να εφαρμόσει ακόμη και βασικά μέτρα προστασίας.

Το Καναδικό Κέντρο Προστασίας Παιδιών (C3P) δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι έχει υποβάλει περισσότερες από 19.000 ειδοποιήσεις στο Tor Project – τον αμερικανικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και αναπτύσσει και συντηρεί το δίκτυο – επισημαίνοντας υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM) που εντοπίστηκε στο σύστημά του. Ωστόσο, σύμφωνα με το C3P, ο οργανισμός δεν έχει λάβει κανένα μέτρο.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ