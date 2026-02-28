ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το Ιράν, Τραμπ: Ξεκινήσαμε μεγάλη πολεμική επιχείρηση – Πυραύλους εκτόξευσε η Τεχεράνη

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση από την ιρανική κυβέρνηση, αλλά έχουμε πολλές πληροφορίες από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Αναφέρει ότι έχουν σημειωθεί επιθέσεις όχι μόνο στην Τεχεράνη, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Κομ, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα, και του Ισφαχάν, που βρίσκεται στο κέντρο της χώρας.

Τα δελτία ειδήσεων αναφέρουν επιθέσεις σε ένα από τα σημαντικότερα αεροδρόμια του Ιράν, καθώς και στην περιοχή Pasteur, όπου βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση, καμία πληροφορία για θανάτους υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην επίθεση.

Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες στην περιοχή Pasteur, οι οποίοι μεταφέρονται στα νοσοκομεία.

Οι επιθέσεις στα κυβερνητικά κτίρια, είναι μία κίνηση που εύκολα θα είχε προβλεφθεί από την ιρανική ηγεσία. Τα ΜΜΕ του Ιράν λένε ότι ο Αλί Χαμενεΐ και ο Μασούντ Πεζεσκιάν είναι σώοι και ασφαλείς.