ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το Ιράν, Τραμπ: Ξεκινήσαμε μεγάλη πολεμική επιχείρηση – Πυραύλους εκτόξευσε η Τεχεράνη

Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τις αρχές της χώρας. Σύμφωνα με το Al Jazeera στην Τεχεράνη ακούγονται πολλές εκρήξεις.
Το Ισραήλ χαρακτήρισε την επίθεση «προληπτική» ενώ σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ. Λίγο αργότερα ο ισραηλινός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι πρόκειται για κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ που έχουν περικυκλώσει με ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις το Ιράν.
Αναφέρει ότι έχουν σημειωθεί επιθέσεις όχι μόνο στην Τεχεράνη, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Κομ, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα, και του Ισφαχάν, που βρίσκεται στο κέντρο της χώρας.
Τα δελτία ειδήσεων αναφέρουν επιθέσεις σε ένα από τα σημαντικότερα αεροδρόμια του Ιράν, καθώς και στην περιοχή Pasteur, όπου βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση, καμία πληροφορία για θανάτους υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην επίθεση.
Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες στην περιοχή Pasteur, οι οποίοι μεταφέρονται στα νοσοκομεία.
Οι επιθέσεις στα κυβερνητικά κτίρια, είναι μία κίνηση που εύκολα θα είχε προβλεφθεί από την ιρανική ηγεσία. Τα ΜΜΕ του Ιράν λένε ότι ο Αλί Χαμενεΐ και ο Μασούντ Πεζεσκιάν είναι σώοι και ασφαλείς.
Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένου του IRNA, αντιμετωπίζουν κυβερνοεπιθέσεις
Μέχρι στιγμής, ο λογαριασμός Telegram του IRNA εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά δεν υπάρχει πρόσβαση στον ιστότοπο.
Ποιες περιοχές έχουν στοχεύσει οι ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη;
- Το Υπουργείο Πληροφοριών
- Το Υπουργείο Άμυνας
- Τον οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν
- Το στρατιωτικό συγκρότημα Parchin
«Η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά» και τους προειδοποιεί «βόμβες θα πέφτουν παντού».
«Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας, θα είναι δική σας», προσθέτει.
«Αυτή θα είναι, πιθανώς, η μόνη σας ευκαιρία για γενιές. Για πολλά χρόνια, ζητούσατε τη βοήθεια της Αμερικής, αλλά δεν την πήρατε ποτέ.
«Κανένας πρόεδρος δεν ήταν πρόθυμος να κάνει αυτό που είμαι πρόθυμος να κάνω εγώ απόψε».