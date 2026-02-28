ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το Ιράν, Τραμπ: Ξεκινήσαμε μεγάλη πολεμική επιχείρηση – Πυραύλους εκτόξευσε η Τεχεράνη

Τελευταία Νέα
Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τις αρχές της χώρας. Σύμφωνα με το Al Jazeera στην Τεχεράνη ακούγονται πολλές εκρήξεις.

Το Ισραήλ χαρακτήρισε την επίθεση «προληπτική» ενώ σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ. Λίγο αργότερα ο ισραηλινός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι πρόκειται για κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ που έχουν περικυκλώσει με ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις το Ιράν.

Όλες οι εξελίξεις

