ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Μια νέα έκθεση διαπίστωσε ότι ο πόλεμος του Προέδρου των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στους Αμερικανούς φορολογούμενους πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται.

Αναφέροντας τα έξοδα που συνδέονται με την επίθεση του Τραμπ κατά του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, καθώς και τις αμερικανικές επιθέσεις κατά των ανταρτών Χούθι στη Υεμένη στο πλαίσιο του πολέμου του Ισραήλ κατά της Γάζας, επιπλέον των εξόδων για την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή και του κόστους για τον χαμένο στρατιωτικό εξοπλισμό μέχρι στιγμής, η έκθεση, που δημοσιεύθηκε από το Center for American Progress, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «μια συντηρητική εκτίμηση για το αρχικό κόστος της επιχείρησης Epic Fury είναι πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τις 2 Μαρτίου — και η εκστρατεία μόλις ξεκίνησε».

Ο Ben Freeman, εμπειρογνώμονας του Quincy Institute σε θέματα αμυντικού προϋπολογισμού, συμφωνεί ότι η εκτίμηση του CAP είναι συντηρητική.

«Ακόμη και η εκτίμηση των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι πολύ πιθανό να είναι υποτιμημένη. Για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει το κόστος του αμερικανικού ραντάρ αξίας 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που το Ιράν φέρεται να έχει καταστρέψει στο Κατάρ. Επίσης, δεν περιλαμβάνει το κόστος όλων των αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη σύγκρουση», δήλωσε στο RS.

Άλλες πρόσφατα δημοσιευμένες εκτιμήσεις ποικίλλουν ανάλογα με το επίκεντρο και τις μεταβλητές.

Για παράδειγμα, το Institute for Policy Studies και το National Priorities Project κατέληξαν αυτή την εβδομάδα στο συμπέρασμα ότι το κόστος λειτουργίας δύο ομάδων αεροπλανοφόρων, της σχετικής ναυτικής υποστήριξης και περισσότερων από 200 στρατιωτικών αεροσκαφών ανέρχεται σε σχεδόν 60 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

