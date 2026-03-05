Η Μέση Ανατολή «φλέγεται» | Η ανάλυση της κατάστασης από τον Αντιναύαρχο ΠΝ ε.α. Ιωάννη Σαμαρά (video)

Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση έχουν φέρει στο προσκήνιο διάφορες εκτιμήσεις σχετικά με την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. O Ιωάννης Σαμαράς, Αντιναύαρχος ΠΝ ε.α., μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του BEST ανέλυσε τα δεδομένα σημειώνοντας πως «η γεωγραφία παίζει μεγάλο ρόλο» και ότι «η απόσταση Ιράν-Κύπρου είναι τέτοια, 1.400 χιλιόμετρα που όλα τα βλήματα που ίπτανται περνάνε μέσα από πολλά εναέρια μπλόκα για να καταρριφθούν. Οπότε είναι δύσκολο. Βέβαια μπορούν να ρίξουν από πιο κοντινή», κάτι που έγινε στην περίπτωση του Λιβάνου. «Την ανησυχία μπορεί να την έχουν οι πολίτες. Όμως οι στρατιωτικοί οφείλουν να προβλέψουν όλα τα ενδεχόμενα και να έχουμε τις λύσεις» εξηγώντας πώς τα δεδομένα των πολέμων έχουν αλλάξει με τα σύγχρονα όπλα, εστιάζοντας στον ρόλο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των drone, παράλληλα με τα μέτρα προστασίας που διαθέτει η Κύπρος και η Ελλάδα «το πρόβλημα περιορίζεται στο ελάχιστο, όμως, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα».

Η ανάλυση του κου Σαμαρά ανέδειξε τις προκλήσεις από τη δράση του Ιράν και των τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά και τις δυνατότητες άμυνας και πρόληψης που υπάρχουν στην περιοχή. «Το Ιράν… είναι ένα κατεστημένο όπως πολλές φορές ήδη έχει αναλυθεί τις τελευταίες μέρες με τους φρουρούς επανάστασης κλπ. όταν δε αντιληφθούν ή έχουν αντιληφθεί ότι δεν έχουν διέξοδο διαφυγής ή έστω αν θέλετε και επιβίωσης θα ρίξουν τα πάντα που έχουν. Θα κάνουν τα πάντα έτσι ώστε να υπερασπιστούν τον εαυτό τους καταρχήν, δεν ξέρω για τη χώρα τους από εκεί και πέρα ή να φτάσουν σε ένα σημείο- αν θέλετε -διαπραγμάτευσης όταν φτάσουν στο έσχατο όριο και προκαλούν αυτή τη στιγμή ένα χάος γιατί έχουν χάσει τον έλεγχο. Δεν υπάρχει κεντρική διοίκηση στο Ιράν» σημειώνοντάς πως «όσο περνάνε οι μέρες για αυτούς θα γίνεται χειρότερα. Δεν υπάρχει διοίκηση, δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει τίποτα. Οι ομάδες δρούν μόνες τους και αυτό είναι το επικίνδυνο». Στο ερώτημα πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση και πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα, λόγω της παρουσίας Αμερικανικών βάσεων, όπως και στη Σούδα εκτίμησε πως «Σαν χώρος η Ελλάδα απευθείας από το Ιράν η εκτίμηση όλων είναι και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουμε στα οπλικά συστήματα δεν κινδυνεύει. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τους πυρήνες» είπε, αναφερόμενος σε ιδεολόγους ή μισθοφόρους.

Στις αναφορές του ΓΓ του ΚΚΕ Δημ. Κουτσούμπα περί drones με κατεύθυνση προς την Κρήτη και στην πιθανότητα ενός τέτοιου γεγονότος επικαλέστηκε την επίσημη κυβέρνηση και πληροφορίες λέγοντας πως αυτές «λένε ότι αυτό δεν συνέβη», αλλά και σε μια τέτοια περίπτωση εκτίμησε πως «έχουμε τους τρόπους αντιμετώπισης. Δεν υπάρχει πρόβλημα» συνιστώντας ψυχραιμία και όχι πανικό.