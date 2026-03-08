Τουρισμός: Πώς θα επηρεαστεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Εύλογες ανησυχίες επαναφέρει η νέα περίοδος έντασης στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο Ιράν, καθώς επανέρχονται τα ερωτήματα για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στον τουρισμό, έναν από τους πλέον ευαίσθητους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, οι πρώτες αντιδράσεις της αγοράς και οι εκτιμήσεις των φορέων του κλάδου χαρακτηρίζονται από συγκρατημένη αισιοδοξία, με το επιχείρημα ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει πλέον αποκτήσει σημαντική ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις της ελληνικής οικονομίας.

Παρά την αισιοδοξία, ο προβληματισμός επικεντρώνεται στην ψυχολογία των ταξιδιωτών και στο κόστος μεταφορών. Τυχόν άνοδος των τιμών της ενέργειας θα μπορούσε να επηρεάσει τα αεροπορικά εισιτήρια και το συνολικό κόστος των τουριστικών πακέτων, ενώ η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενδέχεται να επηρεάσει τη διάθεση για ταξίδια.

