Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
8
Μάρτιος
TOP
ΔΙΕΘΝΗ

Sunday Times: Ρωσική τεχνολογία στο “drone” που έπληξε τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο

Share

Το καμικάζι “drone” που έπληξε τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο την προηγούμενη Κυριακή ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό υλικό. Αυτό αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Sunday Times. Όπως σημειώνεται περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα. Τα ανακτημένα εξαρτήματα του ήδη βρίσκονται στην Βρετανία για περαιτέρω έρευνα.

Αναλυτές επισημαίνουν πως η αποκάλυψη αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στη σύγκρουση στο Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την αυξανόμενη παρουσία της Μόσχας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Η είδηση αυτή έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι η Ρωσία διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν για να το βοηθήσει να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών των αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, τονίζει η εφημερίδα Sunday Times.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode