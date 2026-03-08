Sunday Times: Ρωσική τεχνολογία στο “drone” που έπληξε τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο

Το καμικάζι “drone” που έπληξε τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο την προηγούμενη Κυριακή ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό υλικό. Αυτό αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Sunday Times. Όπως σημειώνεται περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα. Τα ανακτημένα εξαρτήματα του ήδη βρίσκονται στην Βρετανία για περαιτέρω έρευνα.

Αναλυτές επισημαίνουν πως η αποκάλυψη αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στη σύγκρουση στο Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την αυξανόμενη παρουσία της Μόσχας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Η είδηση αυτή έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι η Ρωσία διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν για να το βοηθήσει να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών των αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, τονίζει η εφημερίδα Sunday Times.

