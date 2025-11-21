IRIS: Από την 1η Δεκεμβρίου 2025 η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών στη λιανική – Αλλάζει το καθεστώς των πληρωμών και των αποδείξεων

Αντίστροφη μέτρηση εννιά ημερών τρέχει από σήμερα μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία τίθεται σε πλήρη ισχύ η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS για όλες τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Παράλληλα, θα ολοκληρωθεί η υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και απευθείας με το σύστημα της ΑΑΔΕ, ώστε κάθε πληρωμή –είτε με κάρτα είτε με IRIS– να καταγράφεται και να εκδίδεται απόδειξη σε πραγματικό χρόνο. Το μέτρο αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν λιανικές συναλλαγές, από μικρά περίπτερα και καταστήματα μέχρι μεγάλες αλυσίδες. Η ΑΑΔΕ έχει ολοκληρώσει το τεχνικό πλαίσιο των Instant Payments και πλέον κάθε πληρωμή πρέπει να περνάει υποχρεωτικά από το ταμειακό σύστημα, εξαλείφοντας τη δυνατότητα μη έκδοσης απόδειξης.

Για τους καταναλωτές η αλλαγή σημαίνει ακόμη πιο γρήγορες και απλές συναλλαγές, καθώς το IRIS χρησιμοποιείται ήδη από περισσότερους από 4,1 εκατομμύρια πολίτες και 571.000 επαγγελματίες. Για τις επιχειρήσεις, ωστόσο, η μετάβαση συνεπάγεται σημαντικό κόστος προσαρμογής και αυστηρότερους ελέγχους.

