Η νέα “εποχή” πληρωμών IRIS έρχεται με προμήθεια 0,70% σε κάθε πληρωμή- Τι σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΚ (video)

Η «ψηφιακή μετάβαση» της ελληνικής οικονομίας προβάλλεται ως βήμα εκσυγχρονισμού και διευκόλυνσης των συναλλαγών. Ωστόσο, πίσω από τους τίτλους περί καινοτομίας, η πραγματικότητα για πολλές επιχειρήσεις αποδεικνύεται διαφορετική.

Την έντονη ανησυχία του εκφράζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης & Αναψυχής Καλαμάτας σχετικά με τη νέα “εποχή” – όπως την αναφέρει – πληρωμών μέσω IRIS, η οποία παρότι παρουσιάστηκε ως μέτρο μείωσης του κόστους συναλλαγών και ενίσχυσης της ψηφιακής οικονομίας, φαίνεται πως έρχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας Νίκος Μαλαπέτσας τονίζοντας «Περνάει από τις πλάτες των μικροεπιχειρηματιών. Για άλλη μια φορά καλούμαστε να καταβάλουμε έξτρα φόρο προς τις τράπεζες… Σε μια συναλλαγή 5.000 ευρώ είναι 35 ευρώ προμήθεια το θεωρώ τεράστιο. Ως σύστημα πληρωμών δεν το απορρίπτουμε αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν προστατευόμαστε από το κράτος από την αισχροκέρδεια».

Μάλιστα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται επιβολή μεγάλων προστίμων «Είμαστε ο εισπράκτορας του κράτους» σημείωσε ο κ. Μαλαπέτσας ενώ υπογράμμισε «Πληρώνουμε έμμεσα ένα σορό φόρους και εισφορές και οι επιχειρηματίες δε νομίζω ότι βγάζουν το κέρδος τους».