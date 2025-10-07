IRIS: Υποχρεωτικό από 1η Νοεμβρίου – Αναλυτικά τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Από 1η Νοεμβρίου 2025 αλλάζει το καθεστώς για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς θα είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS.

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε με QR κωδικό, τον οποίο ο πελάτης θα μπορεί να σαρώνει με την τραπεζική εφαρμογή του. Οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο και χωρίς προμήθειες για τους χρήστες, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Το IRIS επιτρέπει άμεσες πληρωμές account-to-account σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ταυτόχρονα διαφάνεια και φορολογική συμμόρφωση. Αυτό το νέο μέτρο στοχεύει σε πιο γρήγορες, ασφαλείς και οικονομικές συναλλαγές, αλλά και σε καλύτερη φορολογική διαφάνεια.

Οι μεταφορές χρημάτων μέσω του συστήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P).

Έως 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές ιδιωτών προς επαγγελματίες (IRIS P2B).

Συνολικό ανώτατο ποσό ανά ημέρα: 1.000 ευρώ.

