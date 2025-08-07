Ισχυρό πλήγμα από τον ΝΟΚ στην οικοδομή – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σε κάθετη πτώση κινείται η οικοδομή απόρροια της ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει στην αγορά ακινήτων η απόφαση του ΣτΕ που κατήργησε τα «μπόνους δόμησης» του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).

Ακόμη και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στην έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική χτυπάει καμπανάκι καταγράφοντας μείωση της οικοδομικής και επενδυτικής δραστηριότητας.

Η τάση που αποτυπώνεται δείχνει να μην είναι συγκυριακή, καθώς αναδεικνύει παθογένειες στην χωροταξική και πολεοδομική πολιτική. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΟΜΚΟΕΕ), κ. Δημήτρης Καψιμάλης, προειδοποιεί μιλώντας στον ΟΤ για αυξήσεις των τιμών πώλησης νεόδμητων κατοικιών κατά τουλάχιστον 25% – 30%, λόγω ΝΟΚ ενώ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους επόμενους μήνες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ