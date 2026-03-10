Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
10
Μάρτιος
TOP
ΔΙΕΘΝΗ

Ισορροπίες «τρόμου» στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι σημειώνει ο Παναγιώτης Πετράκης(video)

Share

Ισορροπίες «τρόμου» στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που πλέον δεύτερη εβδομάδα του. Ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ Παναγιώτης Πετράκης μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης  BEST σημείωσε  «Έχουμε πάρα πολύ καθαρή εικόνα τι μπορεί να συμβεί. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η διάρκεια και η ένταση του πολέμου. Από 120 δολάρια το βαρέλι έπεσε ξανά στα 80 δεν αρκεί να ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο πρέπει να διατηρηθεί ένα διάστημα τριών μηνών ανεβαίνοντας για να ανέβει και ο πληθωρισμός 1%».

Από τα στενά του Ορμούζ εξαρτάται πλέον κατά μεγάλο ποσοστό η  Παγκόσμια Οικονομία με τον κ. Πετράκη να τονίζει «Οι τιμές σε όλο τον κόσμο ανεβαίνουν και διαχέεται η αύξηση της τιμής παντού. Αν καταστραφούν δομές παραγωγής πετρελαίου τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν έχουν χτυπηθεί δομές παραγωγής».

Παράλληλα η κυβέρνηση ήδη εξετάζει την επαναφορά μέτρων με πρώτο στη λίστα το fuel pass 3  «Το πρώτο μέτρο που θα δούμε είναι ο έλεγχος του ποσοστού κέρδους θα κερδίζουν όσα και πριν οι βενζινοπώλες και έτσι διατηρείται η αύξηση των τιμών. Αν ενισχυθεί η κρίση θα σκεφτόμαστε όπως το 2022 δηλαδή fuel pass και τα υπόλοιπα. Είναι σε θέση το ελληνικό δημόσιο να στηρίξει αυτό που του είδους την βοήθεια» υπογράμμισε ο Παναγιώτης Πετράκης.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode