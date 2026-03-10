Ισορροπίες «τρόμου» στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι σημειώνει ο Παναγιώτης Πετράκης(video)

Ισορροπίες «τρόμου» στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που πλέον δεύτερη εβδομάδα του. Ο Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ Παναγιώτης Πετράκης μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST σημείωσε «Έχουμε πάρα πολύ καθαρή εικόνα τι μπορεί να συμβεί. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η διάρκεια και η ένταση του πολέμου. Από 120 δολάρια το βαρέλι έπεσε ξανά στα 80 δεν αρκεί να ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο πρέπει να διατηρηθεί ένα διάστημα τριών μηνών ανεβαίνοντας για να ανέβει και ο πληθωρισμός 1%».

Από τα στενά του Ορμούζ εξαρτάται πλέον κατά μεγάλο ποσοστό η Παγκόσμια Οικονομία με τον κ. Πετράκη να τονίζει «Οι τιμές σε όλο τον κόσμο ανεβαίνουν και διαχέεται η αύξηση της τιμής παντού. Αν καταστραφούν δομές παραγωγής πετρελαίου τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν έχουν χτυπηθεί δομές παραγωγής».

Παράλληλα η κυβέρνηση ήδη εξετάζει την επαναφορά μέτρων με πρώτο στη λίστα το fuel pass 3 «Το πρώτο μέτρο που θα δούμε είναι ο έλεγχος του ποσοστού κέρδους θα κερδίζουν όσα και πριν οι βενζινοπώλες και έτσι διατηρείται η αύξηση των τιμών. Αν ενισχυθεί η κρίση θα σκεφτόμαστε όπως το 2022 δηλαδή fuel pass και τα υπόλοιπα. Είναι σε θέση το ελληνικό δημόσιο να στηρίξει αυτό που του είδους την βοήθεια» υπογράμμισε ο Παναγιώτης Πετράκης.