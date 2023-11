Ιστορική στιγμή: Κυκλοφόρησε το τελευταίο τραγούδι των Beatles -Όλα τα «Σκαθάρια» ξανά μαζί, με τη βοήθεια ΑΙ

Μετά από μία εβδομάδα προώθησης, το θρυλικό συγκρότημα The Beatles κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι, το οποίο αναφέρεται ως «το τελευταίο» τους.

Το νέο κομμάτι των The Beatles, που ονομάζεται «Now And Then», ετοιμάζεται εδώ και 45 χρόνια -ο Τζον Λένον άρχισε να το γράφει το 1978 και ολοκληρώθηκε το περασμένο έτος.

Πρόκειται για το τελευταίο τραγούδι που περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των «Σκαθαριών»: Τζον Λένον, Πωλ Μακάρτνεϋ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ.

Έτσι, κλείνει το κεφάλαιο του σπουδαίου συγκροτήματος, που άφησε το στίγμα του όσο κανένα άλλο στη μουσική -και όχι μόνο- ιστορία.

Ακούστε το νέο τραγούδι του θρυλικού συγκροτήματος:

Πότε ηχογραφήθηκε το νέο τραγούδι των Beatles -Ξεκίνησε να το γράφει ο Λένον το 1978

Πρόκειται για ένα κομμάτι που ξεκίνησε την πορεία του το 1978, όταν ο Λένον έγραψε τα φωνητικά και το πιάνο, στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Μετά τον θάνατό του, η Γιόκο Όνο έδωσε την ηχογράφηση στα άλλα μέλη των Beatles, σε μια κασέτα, μαζί με άλλα τραγούδια που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα και κυκλοφόρησαν ως «νέα» μουσική του συγκροτήματος.

Έχει αναφερθεί ότι η μπάντα προσπάθησε στο παρελθόν να ηχογραφήσει το Now And Then, χωρίς, ωστόσο, να ολοκληρωθεί η δουλειά.

Τώρα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, το «χαμένο» τραγούδι κυκλοφόρησε επίσημα.

Για την ηχογράφηση του Now And Then, αξιοποιήθηκε λογισμικό ώστε να ξεχωρίσει τη φωνή του Λένον από την κασέτα και να απομακρύνει τον θόρυβο που εμπόδισε τις προηγούμενες προσπάθειες ολοκλήρωσης του κομματιού.

Το Now And Then κυκλοφόρησε στις 2 Νοεμβρίου 2023 ως διπλό single, μαζί με μια νέα μίξη του πρώτου single του συγκροτήματος, «Love Me Do» (1962). Χαρακτηρίστηκε ως «το τελευταίο τραγούδι των Beatles» και θα συμπεριληφθεί επίσης στην επανέκδοση της συλλογής 1967-1970, που θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου 2023.

Πώς χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη για να ολοκληρωθεί το τελευταίο τραγούδι των Beatles

Ο Μακάρτνεϋ δήλωσε τον Οκτώβριο του 2021 ότι εξακολουθούσε να ελπίζει να ολοκληρώσει το κομμάτι. Στις 13 Ιουνίου 2023, δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι «μόλις τελείωσε» τις εργασίες για την εξαγωγή της φωνής του Λένον από το παλιό ντέμο, προκειμένου να ολοκληρώσει το τραγούδι, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (ακριβέστερα, της τεχνολογίας διαχωρισμού πηγών ήχου), ο Μακάρτνεϋ πρόσθεσε τον Ιούνιο του 2023 ότι «τίποτα δεν έχει δημιουργηθεί τεχνητά ή συνθετικά. Όλα είναι πραγματικά και όλοι παίζουμε πάνω σε αυτά. Καθαρίσαμε κάποιες υπάρχουσες ηχογραφήσεις – μια διαδικασία που συνεχίζεται εδώ και χρόνια»

Ένα 15λεπτο ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε την Τετάρτη στην εκπομπή The One Show, προσέφερε μια περισσότερες πληροφορίες για το πώς η φωνή που βγαίνει από κασέτα της δεκαετίας του 1970 ακούγεται ξαφνικά σαν να ηχογραφήθηκε σήμερα.

«Ήταν ό,τι πιο κοντινό θα έχουμε ποτέ στο να τον έχουμε πίσω στο δωμάτιο», δήλωσε ο Σταρ για τον Λένον.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: iefimerida.gr