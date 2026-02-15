Ήττα για την Μαύρη Θύελλα με 0 -2 από τον Πανιώνιο (video)

Ποδαρικό με το αριστερό… έκανε η Καλαμάτα στο μίνι πρωτάθλημα για την άνοδο στη Stoiximan Super League, γνωρίζοντας την ήττα με 0 -2 από τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα των playoffs. Η Καλαμάτα παρότι είχε σύμμαχο τον φοβερό κόσμο της και τις ευκαιρίες εν τέλει δεν μπόρεσε να αποσπάσει το τρίποντο που θα της έδινε τεράστιο πλεονέκτημα για την άνοδο.

Τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση σημείωσαν οι Κρητικός στο 53’ και Κιάκος στο 99’, τέρματα που προήλθαν από την εντυπωσιακή μετάβαση του Πανιώνιος στην κόντρα επίθεση και την εκμετάλλευση των χώρων στο ανοικτό γήπεδο.

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Με έντονο ενθουσιασμό και σαν μια γροθιά, οι φίλαθλοι της Μαύρης Θύελλας ξεκίνησαν από νωρίς την καθοδική τους πορεία προς το δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας. Η πομπή κατευθύνεται από το ύψος της κεντρικής αγοράς με κατεύθυνση μέσω κεντρικών δρόμων προς το δημοτικό στάδιο, υπό ενθουσιώδη συνθήματα, με κόρνες να ηχούν και καπνογόνα να γεμίζουν τον αέρα, δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα λίγο πριν την πρεμιέρα των playoffs και το ντέρμπι της Καλαμάτας κόντρα στον Πανιώνιο.

Η «Μαύρη Θύελλα» μπαίνει στο μίνι πρωτάθλημα με προβάδισμα τριών βαθμών και εκτιμάται πως θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της. Τα “μαγικά χαρτάκια” έχουν κάνει…φτερά και οι κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου της Παραλίας να εκτιμάται ότι θα γεμίσουν.

Η βαθμολογική κατάταξη:

1.Καλαμάτα 25

2. Πανιώνιος 22

3. Μαρκό 16

4. Ολυμπιακός Β’ 14

