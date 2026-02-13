LIVE στο BEST την Κυριακή το ματς Καλαμάτα- Πανιώνιος – Ανοιχτά το Σάββατο τα γραφεία της ΠΑΕ για τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των playoffs της Super League II. Το μίνι πρωτάθλημα που θα ξεκαθαρίσει στον απόλυτο βαθμό την φετινή άνοδο.

Η Καλαμάτα, πρωτοπόρος της κανονικής διάρκειας του Νότου, αντιμετωπίζει στην έναρξή του τον έτερο διεκδικητή της ανόδου, τον Πανιώνιο, με “όπλο” την έδρα της. Το ματς θα γίνει την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, ώρα 3 μ.μ. στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας. Ένα ματς για το οποίο τα “μαγικά χαρτάκια” έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Η Καλαμάτα εισέρχεται στην διαδικασία των playoffs με 25 βαθμούς κι ένα αβαντάζ τριών πόντων έναντι του Πανιωνίου που ξεκινά με 22 βαθμούς.

Σε περίπτωση νίκης, τότε η Μαύρη Θύελλα ανοίγει την «ψαλίδα» στους 6 βαθμούς, αποκτώντας το απόλυτο πλεονέκτημα για την άνοδο.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί LIVE από την τηλεόραση BEST, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 3 μ.μ., δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Ενημέρωση για τα εισιτήρια του Καλαμάτα-Πανιώνιος