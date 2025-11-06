Κ. Λεβεντής: «Κινούμαστε δυναμικά και διεκδικούμε τις αναγκαίες αναπτυξιακές υποδομές που αξίζουν στην Ηλεία» (video)

Η Ηλεία βάζει ξανά «μπροστά τις ράγες» της ανάπτυξης. Με το Επιμελητήριο Ηλείας να ανοίγει ένα ουσιαστικό διάλογο για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου, σε μια κρίσιμη ημερίδα που φέρνει στο επίκεντρο το μέλλον των μεταφορών και της τοπικής οικονομίας.

Χαρακτηριστικά σε αυτήν την κατεύθυνση ήταν τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κωνσταντίνος Λεβέντης, σημειώνοντας «Ο Σιδηρόδρομος στον Πύργο έχει να σφυρίξει 14 χρόνια από το 2011. Να θυμίσω ότι η Σιδηροδρομική Γραμμή του Πύργου και του Κατακόλου είναι η δεύτερη Σιδηροδρομική Γραμμή στη χώρα λόγω της εμπορίας που υπήρχε τότε στην καλλιέργεια της σταφίδας… Δυστυχώς μετά το 2011 το τρένο έχει σταματήσει να σφυρίζει, οι γραμμές νεκρώθηκαν και είναι ένα ζητούμενο το οποίο πλέον βάζουμε στο δημόσιο διάλογο εν όψει της μεγάλης ανάγκης, να σχεδιάσουμε τις υποδομές που είναι η προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής μας».

«Είναι μια αναγκαιότητα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο ζητούμενο και αυτό θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και αυτός θα είναι ο βασικός πυρήνας της συζήτησης που θα γίνει στο Επιμελητήριο, άνθρωποι με μακρά εμπειρία στα ζητήματα των σιδηροδρόμων» τόνισε μιλώντας για την ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο «καρμανιόλα» Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα υπογράμμισε «Ο πρώτος στόχος στην διεκδίκηση των υποδομών που κάνουμε στην Δυτική Πελοπόννησο ο δρόμος Πύργος-Τσακώνα είναι να αναγγελθεί άμεσα από την κυβέρνηση το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Άλλωστε η κυβέρνηση το χρωστάει, αυτό στην περιοχή μας».

Άλλος ένας κρίσιμος στόχος για την Ηλεία είναι η επαναφορά Πανεπιστημιακών σχολών. «Είναι μία ακόμη αδικία που το κράτος έχει προκαλέσει» είπε ο Κωνσταντίνος Λεβέντης ενώ συμπλήρωσε «Έχουμε μία εκφρασμένη θετική άποψη από την Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου των Πατρών να ιδρύσει την 8η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών με έδρα την Αρχαία Ολυμπία. Άρα λοιπόν έχουμε τη βούληση του Πανεπιστημίου και εφόσον δούμε εκφρασμένη με σαφήνεια πλέον τη βούληση της κυβέρνησης του αρμοδίου Υπουργείου Παιδείας και εφόσον ικανοποιηθούν και οι πόροι οικονομικοί που είναι αναγκαία προϋπόθεση για να λειτουργήσει η Πανεπιστημιακή Σχολή με πολύ σαφή και καθαρό στόχο διεκδικούμε άμεσα την αναγγελία της Ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε όλοι στην Ηλεία».

Η ακρίβεια και ο αποκλεισμός των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλείας να επισημαίνει σε αυτό το ζήτημα «Η ακρίβεια και κυρίως η έλλειψη πρόσβασης των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα είναι πολύ αρνητικές συνθήκες για να διευκολυνθούν τα επιχειρηματικά πράγματα».