Κώστας Τζιούμης: «Εξασφαλίζουμε σημαντικές συνεργασίες που προσδίδουν κύρος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Τρίπολης

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεχίζει τις περιοδείες της σε πόλεις της Ελλάδας, παρουσιάζοντας σειρά παραστάσεων στην Τρίπολη.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης, η ΕΛΣ παρουσίασε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο, την παράσταση της Εναλλακτικής Σκηνής, το σπινθηροβόλο μιούζικαλ «Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει» του διακεκριμένου συνθέτη Νίκου Κυπουργού.

Θα ακολουθήσουν η όπερα σκιών «Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος» και η θρυλική οπερέτα «Θέλω να δω τον Πάπα!» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.

Από το Μαλλιαροπούλειο Θέατρο, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης δήλωσε: «Μόνο το άκουσμα του ονόματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προσδίδει στις παραστάσεις αυτές και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας ένα ιδιαίτερο κύρος.

Από τον Νοέμβριο του 2024 έχουμε συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο του προγράμματος “Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα”.

Μέσω αυτής της συνεργασίας έχουμε προγραμματίσει την παρουσία της ΕΛΣ στην Τρίπολη με σημαντικές παραγωγές, προσφέροντας στο κοινό της πόλης μας μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες.

Οι εκδηλώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει μια τεράστια ιστορία και κύρος, και η παρουσία της αναβαθμίζει συνολικά το πολιτιστικό επίπεδο του Δήμου μας.

Σήμερα οι δύο σχολικές παραστάσεις είναι γεμάτες από μαθητές των σχολείων της πόλης μας. Καλώ τους συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του Σαββάτου – το πρωί για παιδιά και εφήβους και το βράδυ για ενήλικες.

Οι προσκλήσεις θα διατίθενται από το πρωί του Σαββάτου, καθώς η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη και το θέατρο δεν μπορεί να φιλοξενήσει όλους όσοι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις.

Η είσοδος είναι δωρεάν, με τήρηση σειράς προτεραιότητας.

Κάνουμε μια συνεχή προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να αναβαθμίσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου μας, και θεωρώ ότι αυτό έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.

Η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, η οποία ευελπιστούμε να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, αποτελεί μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία που προσδίδει κύρος και αξία στις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Τρίπολης.»

Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο ενίσχυσης της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.