Κ. Πιερρακάκης: Από 1 Ιανουαρίου 2026 οι πολίτες θα δουν τις μειώσεις φόρων στο λογαριασμό τους

“Από 1 Ιανουαρίου 2026 οι πολίτες θα δουν τις μειώσεις φόρων στο λογαριασμό τους” δήλωσε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ»

Παρακάτω όλη η συνέντευξη:

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερρακάκη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Καλημέρα.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καλημέρα.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλώς ήρθατε. Το πρόσωπο των ημερών χωρίς αμφιβολία. Πάντα βέβαια είναι πρόσωπο των ημερών ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ένας λόγος παραπάνω τώρα με τη ΔΕΘ.

Το θέμα είναι, κύριε Υπουργέ, αν αυτά τα μέτρα, η κριτική δηλαδή που σας γίνεται – βλέπω και τον Τύπο που έχω μπροστά μου: “η κυβέρνηση μας εμπαίζει με το ΦΠΑ”, “βαφτίζουν παντεσπάνι τα ψίχουλα”, “δεν είναι αρκετά, είναι κάτι, αλλά δεν είναι αρκετά”. Αυτή η κριτική σάς γίνεται από χθες. Καλύτερη κριτική σας γίνεται στην Τουρκία από ότι στην Ελλάδα. Γιατί μας μετέδωσε ο Μανώλης πριν: “Οι Τούρκοι σάς κάνουν ύμνους”. Για άλλους λόγους, αλλά δεν έχει σημασία.

Τώρα, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που συζητάγαμε και πριν σε σχέση με το ΦΠΑ, μιας και το γράφει και ο Τύπος: “γιατί δεν επιλέξατε να μειώσετε το ΦΠΑ οριζόντια;”, λένε κάποιοι, “με το επιχείρημα ότι δεν θα περάσει στην κοινωνία ενώ στα νησιά θα περάσει”. Στα νησιά πως θα περάσει και δεν θα περάσει εδώ;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Λοιπόν, πάμε βήμα-βήμα να τα απαντήσουμε όλα.

Πρώτον, νιώθω ότι τα μέτρα έχουν αγκαλιαστεί από τους πολίτες. Γιατί και ο πιο σκληρός κριτής της κυβέρνησης θα πει – και λέει από χθες – ότι έχουμε συμπαγή μέτρα με ένα ενιαίο αφήγημα. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτή είναι και μια καινοτομία για τη ΔΕΘ, γιατί κάθε χρόνο η κριτική που ακούγαμε ποια ήταν; Ότι έχουμε διάσπαρτα μέτρα, λίγο εδώ, λίγο εκεί…

Εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι συμπαγές, συγκεκριμένο, μεταρρυθμιστικό. Ακουμπάει το εθνικό μας πρόβλημα, το οποίο είναι το δημογραφικό. Στοχεύει ξεκάθαρα τη μεσαία τάξη. Άρα είναι κάτι ξεκάθαρο το οποίο θέλαμε να κάνουμε. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό για το δημογραφικό κρατήστε το για να απαντήσετε στον Δημήτρη. Είναι μια άλλη ερώτηση. Να μας εξηγήσετε πώς.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Βεβαίως. Ποια ήταν η επιλογή; Ποιος είναι καταρχήν ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος; Γιατί άκουσα και πριν τη συζήτηση – ένα κομμάτι της κριτικής είναι «περισσότερα, παραπάνω» κτλ. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 δισ. ευρώ. Αυτό έχουμε για το 2026. Άρα καλύψαμε όλο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Η αντιπολίτευση τι κάνει; Μπλέκει το πρωτογενές πλεόνασμα με το πλεόνασμα.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: …Άλλο το χρέος. Γιατί η διαφορά είναι το χρέος που θα πληρώσουμε.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αν αυτά τα 1,7 δισ. ευρώ κατευθύνονταν κατά κύριο λόγο στη μείωση των φόρων, για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, έτσι;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Πάμε τώρα σε αυτό. Πάμε στο ΦΠΑ. Απαντώ πρώτα στο κομμάτι το οποίο αφορά αν υπάρχει δυνατότητα για περισσότερα. Με τη δεδομένη συνθήκη που έχουμε ο χώρος είναι αυτός, δεν είναι ευρώ παραπάνω. Μετά μπαίνουμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Αν το μείγμα ήταν προσανατολισμένο στους έμμεσους φόρους για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Να κάνουμε τη ζωή πιο φθηνή.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Πάμε καταρχήν στη γενική αρχή. Για όσους μας βλέπουν: προτιμούν τα χρήματα τα οποία έχουμε να φτάσουν απευθείας σε εκείνους ή να διαμεσολαβηθούν; Ρητορικό το ερώτημα, γιατί είναι σαφές ότι ο κόσμος απαντάει το πρώτο.

Δεύτερον, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει μελέτης: Μειώνεις το ΦΠΑ, πόσο φτάνει στον κόσμο;

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν μπορείτε να το ελέγξετε αυτό;

Κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Σε καπιταλιστικά καθεστώτα, στην ελεύθερη οικονομία παγκοσμίως δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σύμφωνοι. Τότε στα νησιά γιατί το κάνετε;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Γι’ αυτό και η μελέτη -πριν πάω στα νησιά- πόσο φτάνει στον κόσμο; Επιμένω. 19% βραχυπρόθεσμα. 19%. Δηλαδή δίνεις 1 ευρώ το 0,19 ευρώ θα φτάσει στον κόσμο. Λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, όχι εγώ.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, εάν από αυτά το 1,7 δισ. ευρώ μειώνατε πέντε μονάδες στο ΦΠΑ, για να κάνετε πιο φτηνά την αγορά, εφτά μονάδες, οχτώ …. Το όφελος θα ήταν μεγαλύτερο από τα μέτρα που ανακοινώσατε;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Όχι βέβαια.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς προκύπτει αυτό;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Αυταπόδεικτα…

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί αυτό σας λένε.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Κατ’ αρχήν δεν λένε αυτό. Κατ’ αρχήν η αντιπολίτευση κουνάει τον γκολ ποστ. Η αντιπολίτευση λέει από τη μία «κάντε τα όλα, κάντε τριπλάσια μέτρα, τετραπλάσια μέτρα». Το είπα και χθες. Μπλέκουμε λίγο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αυτά πάντα ξέρετε οδηγούν σε μνημόνια.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 1,76 δισ. ευρώ (διαθέσιμα). Πώς στοχεύεις στο 1,76 είναι η ουσία. Εμείς το στοχεύσαμε στη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή που έχει γίνει στη Μεταπολίτευση με έναν πολύ δομημένο τρόπο. Τώρα πάμε στον ΦΠΑ στα νησιά.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Στα νησιά. Γιατί θα περάσει εκεί;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Υπήρχε κατ’ αρχήν μια στρέβλωση. Η στρέβλωση ποια ήταν; Η στρέβλωση ήταν ότι υπήρχε ήδη μειωμένος ΦΠΑ σε πέντε νησιά και είχες την ιδιαιτερότητα να έχεις πχ. μειωμένο ΦΠΑ στη Χίο και όχι στα Ψαρά. Αυτό έπρεπε να λυθεί. Δεύτερον, είναι ακρίτες. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία η οποία επιτρέπει την εξαίρεση…

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μόνο για εκεί;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: …σε συγκεκριμένα νησιά. Η εξαίρεση επιτρέπεται για πολύ συγκεκριμένα μέρη στη χώρα μας. Όχι παντού. Στα νησιά υπάρχει μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος. Και εδώ σας είπα θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις ανήκουν σε ντόπιους στα νησιά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Η ιδιαιτερότητα του μέρους είναι εκείνη η οποία οριοθετεί την παρέμβαση και μιλάμε εν τέλει και για μικρά νησιά. Άρα αυτό το πράγμα δείχνει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Από κει και πέρα επανέρχομαι στον γενικό κανόνα. Προτιμάει ο κόσμος τα χρήματα να πάνε απευθείας σε εκείνους. Γιατί εδώ τι γίνεται;

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και αν η ακρίβεια φάει τα ζεστά χρήματα στην τσέπη;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Θα τα δούνε στους λογαριασμούς τους.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί αυτό είναι ένα άλλο επίσης επιχείρημα. Ότι, ναι μεν το πακέτο είναι σημαντικό, δέχεται ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης, όμως η ακρίβεια έξω παραμένει και είναι τέτοια που τελικά θα τα καταπιεί.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Εμείς όμως αυτό που κάνουμε και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι εν παραλλήλω με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους -γιατί όλη η κυβερνητική πολιτική δεν είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβερνητική πολιτική διαρθρώνεται σε σειρά μέτρων- κάνουμε ελέγχους, ενισχύουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ταυτόχρονα ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και το κάναμε αυτό, κύριε Παυλόπουλε, ξαναλέω με τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή που έχει γίνει ποτέ: 1/1/2026 – τα λόγια δεν έχουν και τόση αξία – ο κόσμος θα το δει στους λογαριασμούς του. Και υπάρχει και ένας πολύ συγκεκριμένος κανόνας δικαιοσύνης στοχεύοντας οικογένειες, παιδιά.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα το δει κύριε Υπουργέ; Θα το προλάβουμε αυτό; Γιατί μπορεί να έχουμε και κλυδωνισμούς που δεν ξέρουμε ακόμα πού μπορεί να φτάσει το πράγμα με τη Γαλλία. Γιατί λέμε εμείς «1/1/2026». Εδώ κλυδωνίζεται μια πολύ μεγάλη δεύτερη οικονομία νομίζω στην Ευρώπη. Αυτό θα μπορεί να μας επηρεάσει εμάς; Και να μην τα δούμε καν τα μέτρα αυτά;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Η απάντηση είναι όχι, δεν θα μας επηρεάσει. Και γιατί το λέω τόσο κάθετα; Γιατί αυτή είναι και όλη η φιλοσοφία του νέου ευρωπαϊκού κανόνα που εφαρμόζουμε. Τι λέει ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας; Και εδώ είναι και η υποκρισία της αντιπολίτευσης. Γιατί το ξέρουν αυτό. Γιατί είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. «Τα πλεονάσματα πλέον δεν παίζουν και τόσο ρόλο». Εσύ διαπραγματεύεσαι δαπάνες κάθε χρόνο με την Κομισιόν και τις Βρυξέλλες. Οι δαπάνες σου όμως, εδώ είναι η ιδιαιτερότητα, μένουν σταθερές ό,τι και να κάνεις. Γιατί; Γιατί την καλή χρονιά θα έχεις μεγαλύτερο πλεόνασμα – αυτό που ζούμε εμείς – και θα πηγαίνει στο χρέος, στην εξυπηρέτηση του χρέους για να μην περνάς το λογαριασμό στους επόμενους. Την κακή χρονιά που θα έχεις ενδεχομένως ύφεση, (θα μένουν) σταθερές οι δαπάνες. Γιατί; Για να τονώνεται η οικονομία. Αυτή είναι η φιλοσοφία των Ευρωπαίων και αυτό είναι που θα κάνουμε.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μια οικογένεια που δυσκολεύεται να κάνει παιδί ή παιδιά λόγω των συνθηκών διαβίωσης, της καθημερινότητας και της πίεσης της οικονομικής. Γιατί θα το ξανασκεφτεί τώρα; Επειδή θα εξοικονομήσει 1.500 ευρώ από τη μείωση των φόρων; Είναι ικανό κίνητρο αυτό για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Κανένας από εμάς δεν έχει ισχυριστεί από χθες ή από το Σάββατο που ο Πρωθυπουργός μίλησε για πρώτη φορά για τα μέτρα, ότι εδώ έχουμε τη μαγική λύση στο υπαρξιακό μας ζήτημα ως χώρα. Κατ’ ελάχιστον όμως, κύριε Παυλόπουλο, η φορολογία ως εθνικό εργαλείο πρέπει να αναγνωρίζει το εθνικό πρόβλημα. Στη Γαλλία που αναφέρατε πριν, να σας πω ένα καλό πράγμα, που το έχει κάνει το γαλλικό σύστημα…

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα έπρεπε να συνοδεύεται και από άλλα κίνητρα;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ήδη η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Στέγαση, επιπλέον βοήθειες, με ό,τι μπορεί δηλαδή να ….

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρίως το στεγαστικό.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: …Παιδικοί σταθμοί. Επιστροφή του ενός ενοικίου. (Προγράμματα) «Σπίτι μου 1», «Σπίτι μου 2». Κάνουμε μια σειρά από μέτρα. Αλλά θέλω να επανέλθω σε αυτό που ρωτάτε, γιατί είναι ο πυρήνας της συζήτησης.

Το σύστημα φορολογίας, αν το δείτε στην Ευρώπη, πάρτε τη Γαλλία. Η Γαλλία έχει ένα σύστημα φορολογίας όπου αυτό που ακούγαμε εμείς στην Ελλάδα δεν το ακούγατε κι εσείς στην εκπομπή σας; Τα παιδιά είναι περίπου τεκμήριο. Δεν σας έλεγε ο κόσμος; Το άκουγα κι εγώ. Αυτό αλλάζει πλέον στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και είναι μεταρρύθμιση αυτό που κάναμε. Αλλάζει ο τρόπος που φορολογούμε. Εφεξής θα φορολογούμε με βάση τα παιδιά, με βάση την οικογένεια. Αυτό ισχύει στη Γαλλία, ισχύει στη Δυτική Ευρώπη, δεν ίσχυε εδώ για δεκαετίες. Και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο οφείλουμε κατ’ αρχήν να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Γιατί είπατε για το δημογραφικό. Πόσες ήταν οι γεννήσεις το 2008; Ήταν περίπου οι διπλάσιες από όσες είναι τώρα. Έχουμε μια ραγδαία πτώση στις γεννήσεις.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γιατί τώρα θα ανέβουν με αυτά τα μέτρα;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Δεν θα σου λύσει αναγκαστικά ένα μέτρο το ζήτημα. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, αλλά είναι εθνικό μας καθήκον να το κάνουμε.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πάμε στους νέους, κύριε Υπουργέ, να δούμε τι ωφελούνται οι νέοι και αν αυτό μπορεί να είναι και ένα κίνητρο για την αγορά εργασίας. Είναι πολλοί αυτοί οι νέοι που ωφελούνται; Γιατί λέει «πόσοι αδερφέ έχουν μέχρι εικοσιπέντε ετών μισθό και δουλειά;»

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Και πάνω από τα 10.000 ευρώ. Εγώ θα σας πάω στον πυρήνα, στον πυρήνα της ερώτησης. Πάνω από τις 10.000 ευρώ. Έως 30 ετών 260.000 νέοι και έως 25 ετών από αυτούς, από τους 260.000 είναι 70.000 νέοι. Και αυτά είναι τα νούμερα των τελευταίων φορολογικών δηλώσεων. Δεν θα έλεγα ότι είναι αμελητέο.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εντάξει, δεν είναι και λίγοι.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Δεν είναι αμελητέο και σίγουρα αυτό έχει και ένα χαρακτήρα κινήτρου. Ο στόχος ποιος είναι; Έχουμε χαμηλή ανεργία πλέον στην Ελλάδα. Πέφτει διαρκώς η ανεργία. Είμαστε στο 7,9%. Στους νέους είναι μεγαλύτερη. Πρέπει να μπορέσει το σύστημα να επιταχύνει την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άρα είναι κίνητρο λειτουργίας αυτό;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Βεβαίως. Ακούσατε τον πρωθυπουργό τι είπε. Είπε ότι εγώ κοιτάω με έμφαση την επαγγελματική εκπαίδευση. Κοιτάω με έμφαση τα παιδιά τα οποία θα μπουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Ποια είναι η εικόνα στα νούμερα; Γιατί έχουμε συζητήσει λίγο τα μέτρα. Με έχουν πάρει και πολλοί λογιστές τηλέφωνο που λέει έχουμε λάβει δεκάδες μηνύματα από πολίτες με απορίες, από πελάτες μας με απορίες. Τα νούμερα χονδρικά είναι τα εξής. Μια οικογένεια πολυτέκνων, ένα πρόσωπο, ο ένας θα λάβει δύο μισθούς πίσω, το ζευγάρι δηλαδή θα λάβει δύο επί δύο. Όταν λέω δύο μισθούς εννοώ το 1/12 μέχρι τις 60.0000. Ό,τι δηλώσεις. Τρίτεκνος: Ένα μισθό πίσω. Στο ζευγάρι επί δύο.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σωστά.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Στα δύο παιδιά: 65% στο ζευγάρι -επί δύο στο ζευγάρι. 40% στο ένα παιδί. 20% χωρίς παιδιά. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, ξαναλέω, φιλοσοφίας στο πώς δουλεύει το σύστημα.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα εισφορά αλληλεγγύης. Γιατί δεν την πειράξατε;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Σε όλα τα μέτρα μπορούμε να πούμε και άλλα δέκα, άλλα είκοσι, άλλα σαράντα που θέλουμε να πειράξουμε. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, ήμασταν σε θέση να λέμε ότι έχουμε μειώσει 72 φόρους, εισφορές, συνολικά κόστη προς το Δημόσιο. Τώρα είμαστε 80. Είναι ο αριθμός αυτή τη στιγμή. Κάθε χρόνο θα προσθέτεις με βάση τον διαθέσιμο χώρο που έχεις και κάνεις επιλογές. Δεν μπορείς να μην κάνεις επιλογές, ακόμη κι αν είσαι αντιπολίτευση, πρέπει να έρθεις να μου πεις ποιο είναι το μίγμα που εσύ θα έκανες. Και οι άνθρωποι που κερδίζουν από αυτά τα μέτρα τα οποία κάναμε να ξέρουν ότι χάνουν από την άλλη επιλογή. Εμείς έχουμε κάνει μια σαφή επιλογή εδώ.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο 13ος δεν χώραγε εδώ, κύριε Υπουργέ; Γίνεται πολλή συζήτηση γι’ αυτό. Το ΠΑΣΟΚ ειδικά το έχει θεοποιήσει και πιθανότατα το εξαγγείλει.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Νομίζω ότι το έχουμε ήδη απαντήσει. Ο χώρος είπα ότι ήταν 1,76 δισ. ευρώ.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και το ΠΑΣΟΚ πού θα τα βρει που θα το εξαγγείλει αυτό μεθαύριο;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Δεν ξέρω. Ενδεχομένως σε άλλους κανόνες φυσικής, γιατί σε άλλους κανόνες της οικονομίας δεν είναι εφικτό. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πούνε ποιους θα φορολογήσουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση είχα πει 13ος, 14ος μισθός μόνο δημόσιο 13ος, 14ος. 13η, 14η σύνταξη 7,8 δισ. ευρώ αν τα βάλεις όλα κάτω. Ο χώρος ήταν ένα 1,76 δισ. ευρώ.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Α, όλα μαζί.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ όμως σας λένε ποιους θα φορολογήσουν. Λένε ότι θα πάνε, το είπε και ο κύριος Τσίπρας, το περιέγραψε ως «πατριωτική εισφορά». Το περιέγραψε, έβαλε αυτόν τον όρο.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Στα υψηλά λέει εισοδήματα. Τώρα τι εννοεί δεν ξέρουμε.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ναι, η κυβέρνηση αυτή προτιμάει τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές αντί για τους πατριωτικούς φόρους. Επειδή ξέρετε, οι πατριωτικοί φόροι συνήθως δεν τιμούν ιδιαίτερα και το πρώτο συνθετικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και συγκεκριμένο αυτό. Ήταν λίγο φλου.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λένε ότι θα πάνε στις μεγάλες περιουσίες, στα ολιγοπώλια, στα καρτέλ, όπως τα περιγράφουνε, στους μεγάλους επιχειρηματίες.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ναι, απλώς ξέρετε κάτι κύριε Παυλόπουλε, την τελευταία φορά ….

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και στις τράπεζες και εκεί θα πάρουν χρήματα για να χρηματοδοτήσουν αυτά που λένε άλλο μίγμα.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Εγώ εδώ ακούω ένα μείγμα παλαιών συνθημάτων και έλλειψης φαντασίας. Την τελευταία φορά που το ακούσαμε αυτά υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, αυτοί δηλαδή που ωφελούνται από αυτά τα μέτρα. Ο κόσμος πλέον έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από το τι λέει κάθε κόμμα και το τι λέει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και το τι κάνει. Εδώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές το τι κάναμε, ποιους στοχεύσαμε, ποιους δεν προτιμάμε να χάσουμε.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πολιτικά θα έχουν αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ αυτά, μια και αναφέρεστε σε αυτό; Είναι ικανά δηλαδή τα μέτρα αυτά να ξαναφέρουν την κυβέρνηση στο τιμόνι;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Η κυβέρνηση είναι στο τιμόνι. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι ότι αυτά τα μέτρα τι δείχνουν ανάμεσα σε άλλα; Πέρα από το ότι αφαιρούν βάρη, πέρα από το ότι είναι σωστά, δείχνουν μια συμπαγή φιλοσοφία. Δείχνουν τον «βορρά» στην πυξίδα. Καταλαβαίνουμε ποια είναι τα εθνικά προβλήματα και καταλαβαίνουμε τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Κάποια πράγματα λύνονται. Κάποια πράγματα είναι πολύ σύνθετα, όπως το δημογραφικό.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι αλλά γιατί έχει πάρει την κατηφόρα η κυβέρνηση; Ξαναλέμε, η κυβέρνηση από το ’23 και μετά, ενώ πήρε ένα τεράστιο ποσοστό, 41%, έχει πάρει την κατιούσα και δεν έχει σταματημό.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ξέρετε κάτι; Είμαστε στο δεύτερο μισό της δεύτερης τετραετίας.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μάλιστα. Χωρίς αντίπαλο όμως.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Είχα έναν καθηγητή όταν σπούδαζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος είχε πει μια φράση που μου άρεσε, μου έχει μείνει. Έλεγε να θυμάσαι ότι το πιο πολιτικό βιντεοπαιχνίδι είναι το Τέτρις. Και όταν ρωτάγαμε οι φοιτητές γιατί είναι το Τέτρις; Γιατί λέει έχει τον θεμελιώδη πολιτικό κανόνα: Οι επιτυχίες εξαφανίζονται και οι δυσκολίες συσσωρεύονται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θεμελιώδες πολιτικό μάθημα για το πώς και εμείς οι ίδιοι διαχειριζόμαστε πράγματα. Ο Πρωθυπουργός είπε στην ομιλία του στη ΔΕΘ ότι πρέπει βήμα – βήμα να είμαστε διπλά προσεκτικοί όσο περνάει ο καιρός, μιλώντας και για φαινόμενα τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε και εμείς οι ίδιοι ως κυβέρνηση.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σωστά. Αλαζονείας και λοιπά.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει όμως ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει, πώς το κάνει και πότε το κάνει. Και νομίζω ότι αυτό που κάνουμε, αν μου επιτρέπετε, το τι μιλάει πιο δυνατά από εμάς, οι πολιτικές που εφαρμόζουμε, το πακέτο αυτό, το οποίο είναι περισσότερο μια μεταρρύθμιση παρά ένα πακέτο, θα φτάσει και θα μιλήσει σε κάθε σημείο της χώρας.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα μιλήσει και πολιτικά δηλαδή;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: 12,700 οικισμούς όπου ο ΕΝΦΙΑ καταργήθηκε χθες. Σε όλους εκείνους οι οποίοι καιρό ζητούσαν να ….

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αυτοί είπατε ότι ένα εκατομμύριο κόσμος.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Είναι ένα εκατομμύριο κόσμος που έχει πρώτη κατοικία στα χωριά. Βεβαίως. Και έχω συναντήσει τριτέκνους, πολυτέκνους το τελευταίο διάστημα, τον Ιούλιο, και τα πράγματα που άκουγα, ξέρετε το να έχεις ένα αίτημα διαχρονικό, πολλών ετών, δεκαετιών και να αισθάνεσαι ότι δεν σε ακούνε. Οι πολύτεκνοι ζητούσαν διαφορετικό τρόπο φορολόγησης χρόνια. Με συγχωρείτε, υπάρχει Έλληνας που θα μας πει ότι έχουν άδικο; Όχι, αντικειμενικά όχι.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όχι βέβαια. Εγώ ρωτάω για το πολιτικό αποτύπωμα που αφήνει.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Οι πράξεις αντηχούν, κύριε Οικονόμου, αυτό λέω και νομίζω ότι θα φανεί. Φυσικά, και νομίζω ότι θα φανεί.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Στουρνάρας έχει περιγράψει την πίτα της μαύρης οικονομίας γύρω στα 50 δισεκατομμύρια ευυρώ. Δεν ξέρω αν το υιοθετείτε αυτό το νούμερο ή αν πιστεύετε ότι είναι κάπου εκεί κοντά. Εμένα το ερώτημά μου είναι πότε θα έχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Καλά, έχουμε ήδη.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί έχουμε σε σχέση με τα πενήντα ένα μικρό ποσοστό.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Τα πλεονάσματα παράγονται.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σε σχέση με τα πενήντα.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ανάμεσα σε όλο αυτό.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα πλεονάσματα παράγονται και από τους έμμεσους φόρους σε ένα μεγάλο ποσοστό. Γιατί όλος αυτός ο κύκλος της ακρίβειας τροφοδοτεί και τα πλεονάσματα. Το λένε και οι καθηγητές οικονομικών. Εγώ ρωτάω το εξής: θα έχουμε περισσότερα και πιο δραστικά βήματα κατά της μαύρης οικονομίας;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Σαφέστατα. Ανάμεσα σε άλλα, η ψηφιοποίηση είναι το gov.gr. Η ψηφιοποίηση είναι οι περισσότερες από 2.000 υπηρεσίες που έχουμε φτιάξει. Ταυτόχρονα είναι και η σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Ταυτόχρονα είναι και όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία καλείτε συχνά τον κ. Πιτσιλή στην εκπομπή σας. Η ΑΑΔΕ αυτό το οποίο κάνει τι είναι; Προσπαθεί με ψηφιακούς τρόπους και με έξυπνες ρυθμίσεις να πιάσει ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της φοροδιαφυγής.

Νομίζω ότι είναι από τα κεκτημένα αυτής της κυβέρνησης ότι βήμα, βήμα το πιάνει. Εγώ θα σας πω την εμπειρία που είχα ως υπουργός Οικονομικών στο πρώτο μου Eurogroup και στο πρώτο μου ECOFIN.

Το πρώτο που έλεγαν ήταν ότι η Ελλάδα πλέον δημοσιονομικά είναι μια χώρα πετυχημένη. Με αίμα, εγώ θα πω. Με τεράστιες δυσκολίες, με μια χαμένη δεκαετία, αλλά αυτή τη στιγμή 6 χώρες από τις 27 έχουν πλεονάσματα. Αναφέρατε τη Γαλλία. Η Ελλάδα είναι μία από τις 6. Και εδώ να πω από τις 6, οι 4 πέρασαν μνημόνια.

Είναι εκείνες δηλαδή οι χώρες, ο κόσμος έζησε μεγάλες δυσκολίες σε αυτές, που ο κόσμος έζησε μεγάλες δυσκολίες. Άρα ένα κομμάτι είναι κεκτημένο. Και το δεύτερο είναι ότι στην Ελλάδα ο κόσμος θεωρεί ότι πιάνουμε τη φοροδιαφυγή χρόνο με το χρόνο. Το χάσμα ΦΠΑ. Θα ανακοινώσει και νέα στοιχεία η ΑΑΔΕ το επόμενο διάστημα. Θα διαπιστώσετε ότι το χάσμα ΦΠΑ, δηλαδή το ΦΠΑ που δεν εισπράττεται, κάθε χρόνο πέφτει, θα πέσει και φέτος.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μειώνεται. Κύριε Υπουργέ να μείνουμε λίγο στα πολιτικά που σας ρωτήσαμε πριν. Εσείς επιμένετε στα νούμερα. Εντάξει Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είστε, στο αντικείμενό σας να μιλήσετε, αλλά εμείς θέλουμε και πολιτικό κομμάτι, διότι ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και στα μεγάλα συμφέροντα σε δύο φάσεις. Μία για τον κύριο Τσίπρα και τους χορηγούς που τον πουσάρουν εν πάση περιπτώσει και άλλη μία για τη λεγόμενη αλλαγή εν κινήσει. Δεν ξέρω αν αυτό σας αφορά και ως πρόσωπο, ίσως, ως φιλόδοξο πολιτικό τέλος πάντων, που είναι θεμιτή και η φιλοδοξία σας. Τι απαντάτε εσείς σε αυτά; Υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Με καλύπτουν απολύτως οι απαντήσεις του πρωθυπουργού. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός απάντησε για όλα, για όλους, κάθετα και με έναν τρόπο ο οποίος καλύπτει όχι μόνο εμένα, το σύνολο της Κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει δηλαδή;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Θα το πω απλά, τελεία και παύλα.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι νόημα έχει η αναφορά σε συμφέροντα; Θέλω να πω το μήνυμα που στέλνει στη κοινωνία αυτή η αναφορά, η διπλή αναφορά, ποιο είναι; Ότι η κυβέρνηση είναι σε έναν αγαθό δρόμο, σε μια άοκνη προσπάθεια να αλλάξει τη χώρα και από πίσω, ένα σκοτεινό παρασκήνιο επιχειρηματιών απεργάζεται τα χειρότερα;

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια γενική τοποθέτηση η οποία γίνεται από εμάς, η οποία ακουμπάει και την προηγούμενη συζήτηση. Και η γενική τοποθέτηση έχει να κάνει με το ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και ποιος δεν έχει. Ή μάλλον ακόμη χειρότερα, ποιος θέλει να παρεμποδίσει την εφαρμογή του σχεδίου το οποίο κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Γιατί ακόμη και σε αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ και τα οποία αναλύσαμε χθες, ο κόσμος βλέπει ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά που θέλουμε να πάει η χώρα. Επειδή αναφέρατε τον κ. Τσίπρα πριν, ακούσατε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ακούγαμε για rebranding. Βγάλαμε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών που τη χαρακτηρίσαμε replay.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κάτι από το προηγούμενο δηλαδή.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Replay είναι. Δηλαδή στον βαθμό που ο κόσμος κάνει κριτική σε εμάς, που προφανώς τον ακούμε και την ακούει ο Πρωθυπουργός και την ακούω και εγώ κάθε μέρα. Η κριτική αυτή ποια είναι; Πατήστε πιο γρήγορα το γκάζι. Ο κόσμος θέλει πιο πολλές αλλαγές, πιο πολλές μεταρρυθμίσεις. Μας κριτικάρει στον βαθμό που κάποια πράγματα ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μια κουβέντα σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ και για τις …

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ο κόσμος δεν θέλει βίαιη επιστροφή στο χθες. Για να το συνοψίσω.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συνεργασίες μπορεί να δούμε στο μέλλον. Ο πρωθυπουργός το άφησε ανοιχτό και αυτό, με το ΠΑΣΟΚ.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Καταρχήν να δούμε τις συνεργασίες εκεί που είπε ο Πρωθυπουργός, στο Εθνικό Απολυτήριο και σε όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις για να παράξουμε μια συναίνεση;

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το ΠΑΣΟΚ το δέχτηκε αυτό. Και μάλιστα είπε ότι είναι δικό μας θέμα και δεν μας το απέδωσε ο Πρωθυπουργός. Το θέμα του Εθνικού Απολυτηρίου.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Υπάρχει το ωραίο ρητό το οποίο λέει ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Οπότε επειδή και στα μη κρατικά πανεπιστήμια το έζησα και ως υπουργός Παιδείας το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί, αλλά μετά να μη συμφωνεί και μετά να ξανά συμφωνεί και να μην ξανά συμφωνεί και …

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άρα μπορείτε να βρείτε έναν κοινό βηματισμό.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ήμασταν σε δερβίσηδες μεταρρυθμιστικής συμφωνίας. Οπότε ελπίζω εδώ να μην ξαναζήσουμε το ίδιο και πράγματι να γίνει, γιατί είναι και για το καλό της χώρας. Εγώ θα πω ότι είναι και λάθος πολιτική εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Όλοι κερδίζουν αν μπορούμε να συναινέσουμε σε πέντε μεγάλα, κερδίζει η χώρα γιατί δεν αλλάζουν τα πράγματα όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν στον ιστορικό χρόνο. Πρέπει να μπορούν πέντε πράγματα να στεριώσουν σε αυτόν τον τόπο και να μείνουν σταθερά ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνάει.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα προχωρήσουν; Γιατί είδαμε από τα δώδεκα λένε κάποιοι μόνο τα 4.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Προχωράνε.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μόλις 4.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Εν τω μεταξύ αυτό ξέρετε με έχει εντυπωσιάσει, κύριε Οικονόμου. Κατηγορούσαν αρχικά … Ενώ ο κ. Βενιζέλος είχε κάνει τη βασική συνταγματική εισήγηση, το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι ο νόμος θα πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό για την κριτική του ΠΑΣΟΚ.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Αμέσως μετά έλεγαν ότι η ΕΘΑΑΕ δεν είναι επαρκώς ανεξάρτητη ως ανεξάρτητη αρχή για να κρίνει τα πανεπιστήμια. Και μετά, όταν έκριναν ότι περνάνε μόνο τέσσερα, επειδή είναι μια πραγματικά ανεξάρτητη αρχή, γιατί τόσα λίγα; Αυτό ξέρετε, είναι Γούντι Άλεν και το φαγητό είναι άσχημο και η μερίδα είναι ταυτόχρονα μικρή. Δεν είναι ρεαλιστική αντιπολιτευτική κριτική. Ευχαριστούμε πολύ.

Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καλημέρα κ. Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Καλημέρα

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλημέρα. Να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό που ήταν κοντά μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ