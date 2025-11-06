Καιρός: «Επικίνδυνες βροχές και μεγάλος όγκος νερού» – Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας

Δύσκολα θα μας βάλει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της χώρας.

Από το Σαββατο (08.11.2025) ο καιρός θα αλλάξει φέρνοντας βροχές και καταιγίδες με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν τα δυτικά και τα βόρεια.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων η κακοκαιρία θα ξεκινήσει να επηρεάζει τα δυτικά της χώρας από την Παρασκευή (07.11.2025) και το Σάββατο, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα ενώ το ανατολικό Αιγαίο αναμένεται να πλήττεται από τις έντονες βροχές.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει μεταξύ των άλλων… «Με το βαρομετρικό χαμηλό που απασχολεί τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες να εκτονώνεται σιγά σιγά προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας, αναμένεται να κυλήσει τόσο η σημερινή όσο και η αυριανή ημέρα.

