5 φυτά εσωτερικού χώρου που καθαρίζουν τον αέρα και κάνουν καλό στην υγεία μας

Εάν θέλουμε να κάνουμε το σπίτι μας πιο πράσινο, μπορούμε να επιλέξουμε φυτά που κάνουν πολλά παραπάνω από το να αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία: βοηθούν στην πρόληψη σχηματισμού μούχλας σε ταβάνια, τοίχους και παράθυρα, ενώ φιλτράρουν επιβλαβή στοιχεία από τον αέρα.

Ο Connor Towning, ειδικός στα φυτά, εξηγεί ότι κάποια φυτά απορροφούν την υγρασία από τον αέρα μέσω των φύλλων τους, η οποία στη συνέχεια μεταφέρεται στις ρίζες. Η δράση τους, όμως, δε σταματά εκεί: μέσω της φωτοσύνθεσης, τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο, ενισχύοντας την ποιότητα του αέρα και προσφέροντας μια ευχάριστη αίσθηση ζωτικότητας στο χώρο. Ταυτόχρονα, η παρουσία τους ανεβάζει τη διάθεση, χάρη στα λαμπερά, πράσινα φύλλα τους.

Δείτε παρακάτω τα 5 φυτά εσωτερικού χώρου που, όχι μόνο προλαμβάνουν τη μούχλα κατά τους ψυχρούς μήνες, αλλά ενισχύουν και την υγεία όλο το χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 

