Καιρός: Θερμοκρασίες έως 33°C και βοριάδες τις επόμενες ημέρες -Που θα σημειωθούν βροχές

Το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα διατηρεί το καλοκαιρινό του πρόσωπο, με γενικά αίθριο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και παροδικές νεφώσεις που θα δώσουν τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 33 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και θα παραμείνει ήπια στα νησιά.

Το δεύτερο μισό της εβδομάδας αναμένονται αραιές νεφώσεις και μεμονωμένες βροχές σε ορεινές περιοχές, με μικρές μεταβολές στη θερμοκρασία και ελαφριά ενίσχυση των ανέμων. Ένα σταθερό καιρό-καλοκαιρινό για τις περισσότερες περιοχές, αλλά με τοπικές διαφοροποιήσεις που καλό είναι να προσέξουν οι πολίτες.

