Κακάο: Ενισχύονται οι τιμές του

Ανοδικά κινείται το κακάο στη Νέα Υόρκη, βάζοντας φρένο στη μεγάλη εβδομαδιαία πτώση που προκάλεσε η υπερβολική προσφορά, καθώς οι traders ανέστειλαν τις αγορές και οι κόκκοι συσσωρεύτηκαν στις αποθήκες της Δυτικής Αφρικής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αυξήθηκαν έως και 3,1% την Παρασκευή, αφού διατηρήθηκαν κάτω από ένα τεχνικό επίπεδο από την περασμένη εβδομάδα που υποδήλωνε ότι η αγορά ήταν υπερπουλημένη, αναφέρει το Bloomberg.

Η σημερινή άνοδος της τιμής διέκοψε ένα οκταήμερο σερί απωλειών. Ο 14ήμερος δείκτης σχετικής ισχύος του κακάο της Νέας Υόρκης παραμένει κάτω από το 30, ένα επίπεδο που μπορεί να υποδηλώνει ότι οι τιμές έχουν μειωθεί πολύ και πολύ γρήγορα.

Κακάο: Η υποχώρηση από τα επίπεδα ρεκόρ του 2024

Οι τιμές υποχώρησαν κατά περίπου 15% αυτή την εβδομάδα, αφού έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2023. Από τότε που έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ το 2024 μετά από κακές συγκομιδές, η τιμή έχει υποχωρήσει περίπου 75% καθώς οι προμήθειες βελτιώθηκαν και η ζήτηση από τους καταναλωτές και τους traders εξασθένησε.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.ot.gr πατώντας ΕΔΩ