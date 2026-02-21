Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
21
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Για ποιους λήγει – Τι πρέπει να κάνουν για να συνεχίσουν να το εισπράττουν

Share

Μέσα στον Φεβρουάριο πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση του επιδόματος ενοικίου όσοι ενοικιαστές το λαμβάνουν από τον προηγούμενο Αύγουστο και στο τέλος του μηνός λήγει το εξάμηνο, προκειμένου να μη χάσουν την επόμενη πληρωμή. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΠΕΚΑ, το επίδομα ενοικίου χορηγείται για έξι μήνες.

Μετά από αυτό το διάστημα ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση με βάση την οποία θα γίνει επανέλεγχος των κριτηρίων και εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν θα συνεχιστεί η επιδότηση.

Μέχρι το τέλος του μήνα, συνεπώς, πρέπει να σπεύσουν οι ενοικιαστές των οποίων η αίτηση είχε εγκριθεί τον Αύγουστο του 2025, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ  

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode