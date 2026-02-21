Επίδομα ενοικίου: Για ποιους λήγει – Τι πρέπει να κάνουν για να συνεχίσουν να το εισπράττουν

Μέσα στον Φεβρουάριο πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση του επιδόματος ενοικίου όσοι ενοικιαστές το λαμβάνουν από τον προηγούμενο Αύγουστο και στο τέλος του μηνός λήγει το εξάμηνο, προκειμένου να μη χάσουν την επόμενη πληρωμή. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΠΕΚΑ, το επίδομα ενοικίου χορηγείται για έξι μήνες.

Μετά από αυτό το διάστημα ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση με βάση την οποία θα γίνει επανέλεγχος των κριτηρίων και εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν θα συνεχιστεί η επιδότηση.

Μέχρι το τέλος του μήνα, συνεπώς, πρέπει να σπεύσουν οι ενοικιαστές των οποίων η αίτηση είχε εγκριθεί τον Αύγουστο του 2025, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

