Ακίνητα: Στροφή των Ελλήνων στο ενοίκιο, δυσκολία στην ανταπόκριση του κόστους στέγασης

Μειωμένο σε σχέση με το παρελθόν, όταν προσέγγιζε το 2010 τα επίπεδα του 80% ή και μόλις πέρυσι το 70% περίπου, εμφανίζεται το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 63%, έναντι 69% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι κοντά σχετικά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά σε απόσταση από τα μέχρι πρότινος ελληνικά δεδομένα. Επί της ουσίας, αυτό καταδεικνύει και μια τάση, δηλαδή την σημαντική άνοδο των ενοικιαστών έναντι όσων κατοικούν σε δικά τους σπίτια, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.

Όπως αναφέρεται σε σχετική έρευνα που πραγματοποίησε το κτηματομεσιτικό δίκτυο REMAX Ευρώπης για το 2025, το 53% των Ελλήνων ιδιοκτητών έχουν εξοφλήσει πλήρως το σπίτι τους (Ευρώπη 47%) και μόνο το 10% έχει στεγαστικό δάνειο, έναντι 15% στο σύνολο της Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας ότι στην Ελλάδα οι αγοραστές βασίζονται, κυρίως, σε ίδια κεφάλαια.

