Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

Επιμένει η κακοκαιρία και σήμερα, Παρασκευή, με κατολισθήσεις, πλημμύρες, ακόμα και ανεμοστρόβιλους να πλήττουν περιοχές της χώρας, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη.

Ειδικότερα, στην Ηλεία ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την κοινότητα Μπόρσι του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με αποτέλεσμα είκοσι στρέμματα θερμοκηπίων να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν πάνω από εκατό ελιές.

Η έντονη κακοκαιρία που εκδηλώθηκε από προχθές στην αγροτική ζώνη της περιοχής, άφησε πίσω της μεγάλες ζημιές. Στο πέρασμά της παρέσυρε δέντρα, καλλιέργειες και τις μεταλλικές κατασκευές των θερμοκηπίων.

Στο Κατάκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων ένα μεγάλο δέντρο έπεσε επάνω σε οικία και την κατέστρεψε

«Φαίνονται σαν να έχει περάσει κάποιος από πάνω τους και να τα έχει πατήσει. Δεν μιλάμε για επιδιόρθωση. Ξεκινάμε από την αρχή. Εκεί που περιμέναμε εισόδημα, δεν θα εισπράξουμε τίποτα», λέει στο Patris News ο αγρότης και ιδιοκτήτης της μονάδας, Αλέξης Παναγόπουλος, ο οποίος εκτιμά τη ζημιά σε πάνω από 100.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Νίκος Παναγόπουλος, κάνει λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο. Όπως λέει, «τα θερμοκήπια που καταστράφηκαν είναι από τις καλύτερες και ακριβότερες κατασκευές. Δίπλα, ελιές εικοσαετίας ξεριζώθηκαν».

«Όταν βλέπετε δέντρα κομμένα και ξεριζωμένα έτσι, καταλαβαίνετε τι δύναμη είχε ο άνεμος. Αν περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα. Ήταν ευτύχημα που δεν υπήρχε κάποιος στο χωράφι εκείνη την ώρα», τονίζει ο ίδιος.

Ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο. Πτώσεις δέντρων στο οδόστρωμα του δρόμου Μπόρσι – Βάρδα οδήγησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας.

Ο μηχανισμός του κινητοποιήθηκε άμεσα. Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, προχώρησαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κορμών και καθαρισμού του δρόμου.

Η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες για καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών.

