Κακοκαιρία προ των πυλών: Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία στις περιοχές που χρειάζονται προσοχή – Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων

Από σήμερα, Σάββατο 27/9, το βράδυ αναμένεται το πρώτο φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας. Χθες, με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, η ΕΜΥ προειδοποίησε για ισχυρές καταιγίδες από το βράδυ μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, κυρίως στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Με ανάρτησή του χθες ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποίησε για μεγάλο όγκο νερού στα δυτικά, σημειώνοντας ότι υπολογίζεται πως η ποσότητα αντιστοιχεί σε 2-3 μήνες βροχής.

«Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα…

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό. Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα, διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές» ανέφερε.

