Καλαμάτα 2030: Κλιματικά Ουδέτερη & Ανθεκτική – Η Σύνδεση Επιστήμης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (video)

Τον Γιώργο Μαλαπέρδα, Επιστημονικό Συνεργάτη του Δημάρχου Καλαμάτας και διδάσκοντα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Περιβάλλοντος, φιλοξένησε η Αναστασία Μάντζαρη στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα”. Ο κ. Μαλαπέρδας μας μίλησε για δύο κομβικά θέματα, τη συμμετοχή της Καλαμάτας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ”Mission: 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις” και τις καινοτόμες δράσεις του Δήμου για την αντιμετώπιση της αστικής θερμότητας, καθώς και για το ερευνητικό πρόγραμμα Multimarex και την επιστημονική θωράκιση της πόλης έναντι των φυσικών κινδύνων.