Ολική επανεκκίνηση και πορεία προόδου για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοποννήσου – Πρώτη φορά με κέρδη το 2024 και προγραμματισμένα έργα άνω των 10 εκ.€ για την επόμενη τριετία (video)

“Ολική επανεκκίνηση και πορεία προόδου για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοποννήσου – Πρώτη φορά με κέρδη το 2024 και προγραμματισμένα έργα άνω των 10 εκ.€ για την επόμενη τριετία”

Με δυναμικό παλμό πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου η εκδήλωση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου με βασικό μήνυμα «Πορεία Προόδου», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Στην εκδήλωση απολογισμού πεπραγμένων της διετίας 2024-2025 έδωσαν το παρών ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, η εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Αθανάσιος Κατσής καθώς και Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και στελέχη θεσμικών και αυτοδιοικητικών φορέων.

Παρουσίαση της επανεκκίνησης και της πορείας προόδου

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η τεκμηριωμένη και αναλυτική παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου, κ. Θεόδωρο Κουναδέα. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι ανασχεδιασμένες υπηρεσίες του Οργανισμού, οι προγραμματισμές του δράσεις, οι νέες του στρατηγικές συνεργασίες, η σταθερά ανοδική οικονομική του πορεία, πάντα στη βάση ενός σύγχρονου οργανωτικού μοντέλου αυτοτροφοδότησης και βιωσιμότητας.

Ο κ. Κουναδέας ανέδειξε τον ρόλο των Αναπτυξιακών Οργανισμών ως κομβικών εταίρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ανέλυσε τα βήματα προόδου του Οργανισμού, καθώς και την ανασυγκρότησή του, σε πολλαπλά επίπεδα, από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα. Έμφαση δόθηκε στο γεγονός πως, ο Αναπτυξιακός, βάσει ενός νέου οργανωσιακού μοντέλου, σημείωσε την πρώτη χρονιά κερδοφορίας του, αφήνοντας στο παρελθόν τις ζημίες και αποκτώντας δυναμικό βηματισμό για τη μελλοντική στρατηγική του. Παράλληλα, ιδιαίτερη μνεία έγινε στον Στρατηγικό Προγραμματισμό για τη χρονική περίοδο 2025–2029, που προβλέπει έργα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Κρίσιμο εργαλείο ανάπτυξης για την Πελοπόννησο

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απηύθυναν χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης, η εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης, καθώς και ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πτωχός, κατά το χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη συμβολή των Αναπτυξιακών Οργανισμών, και ιδίως του Αναπτυξιακού Οργανισμού, στην αναπτυξιακή προσπάθεια που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, σημείωσε: “Με συνεργάτη τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοποννήσου προχωράμε στη δημιουργία δύο σημαντικών δομών. Η μία έχει ήδη ξεκινήσει και αφορά το Παρατηρητήριο Κλιματικής Προσαρμογής, στην Καλαμάτα, και η δεύτερη, ο Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού, ο οποίος γινεται και αυτός μέσα στα σπλάχνα του Οργανισμού. Εύχομαι να έχουμε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες συνέργειες οι οποίες πραγματικά μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή μας”.

Η εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, κ. Νικολάκου, εξήρε την ομαδική δουλειά που πραγματοποιείται στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοποννήσου τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικά επισήμανε: “Η σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης στον Αναπτυξιακό τον αναδεικνύει σε ένα χρήσιμο συνεργάτη για τους ΟΤΑ. Με ευέλικτο και τεχνοκρατικό τρόπο, με ομάδα που διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία, μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγικός εταίρος, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας το όραμα και το σχέδιο της εκάστοτε Περιφερειακής Αρχής”.

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού, κ. Σχοινοχωρίτης, στον χαιρετισμό του, ευχαριστώντας τους ανθρώπους του Αναπτυξιακού Οργανισμού, υπογράμμισε: “Το μήνυμα της εκδήλωσης επι της ουσίας αντικατοπτρίζει τη νέα στρατηγική της ομαδας του Αναπτυξιακού Οργανισμου τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ τον κύριο Κουναδέα και τα υπόλοιπα στελέχη της ομάδας του Αναπτυξιακού Οργανισμού για την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά και η οποία οδηγεί στη σημερινή πορεία προόδου”.

Η ομάδα του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης στελέχη από την ομάδα του Αναπτυξιακού, και συγκεκριμένα ο κ. Δημήτρης Σχοινοχωρίτης, ο κ. Στάθης Ευθυμίου, ο κ. Πέτρος Θωμόπουλος και η κ. Διονυσία Μαλλίρη. Τον ρόλο της συντονίστριας ανέλαβε η κ. Ελένη Τριανταφυλλοπούλου, επίσης στέλεχος του Οργανισμού.

Ο κ. Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής του ΑΟΠ, ανέφερε χαρακτηριστικά: “Προσαρμοζόμαστε συνεχώς σε ένα περιβάλλον που αλλάζει, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία, τις νέες τεχνολογίες και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Στόχος μας είναι να στηρίζουμε την ωρίμανση και υλοποίηση έργων που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της Πελοποννήσου.”

Ο κ. Θωμόπουλος, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου, σημείωσε: “Για εμάς, η ανάπτυξη έχει σχέδιο, υποδομή και υλοποίηση. Είναι ο νέος αγροτικός δρόμος που συνδέει ένα απομονωμένο χωριό. Είναι μια αναβαθμισμένη πλατεία, ένα αναστηλωμένο κτίριο, ένα δίκτυο άρδευσης που δίνει ξανά ζωή στην παραγωγή.”

Η κ. Μαλλίρη, στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων, τόνισε: “Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του Οργανισμού, με την Περιφέρεια, με τους Δήμους και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα με διάρκεια, έργα που δεν είναι απλώς αριθμοί και προϋπολογισμοί, αλλά παρεμβάσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων και το αποτύπωμα των τοπικών κοινωνιών.”

Η εκδήλωση έκλεισε με κοινή διαπίστωση ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πελοποννήσου αποτελεί πλέον θεσμικό πολλαπλασιαστή ισχύος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, οδηγώντας τη γνώση, τη διοίκηση και τη στρατηγική σε μία νέα πορεία προόδου: σε μια ανθεκτική, παραγωγική και βιώσιμη Πελοπόννησο, ικανή να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της περιφερειακής ανάπτυξης.