VisitPeloponnese | Νέες προοπτικές και στρατηγικές συνεργασίες για την Πελοπόννησο από τη συμμετοχή στη World Travel Market 2025

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε δυναμικά από τις 3–5 Νοεμβρίου 2025 στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) 2025 στο Λονδίνο, στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες, tour operators και διεθνείς ταξιδιωτικούς ομίλους, με αντικείμενο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας προς την Πελοπόννησο τόσο μέσω της Αθήνας όσο και μέσω του αεροδρομίου της Καλαμάτας.

Η στρατηγική της Περιφέρειας αξιοποιεί τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” ως βασική πύλη εισόδου προς την Πελοπόννησο, εστιάζοντας στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και την αύξηση των αφίξεων από διεθνείς αγορές. Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με κορυφαίες ταξιδιωτικές πλατφόρμες όπως η TUI, η Skyscanner και η Lastminute.com.

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη του Αεροδρομίου Καλαμάτας, με στοχευμένες συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες όπως Jet2, EasyJet και Edelweiss, στο πλαίσιο της στρατηγικής για νέες συνδέσεις και διεύρυνση του προγράμματος πτήσεων.

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάστηκε επίσης το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ΕΟΤ και της ATTA (Adventure Travel Trade Association), που αφορά την προώθηση των Peloponnese Trails και των θεματικών τουριστικών προϊόντων της Πελοποννήσου.

Η Περιφέρεια παρουσίασε στους επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας τα νέα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργειών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του place brand “The Land of Impossible Beginnings”, αναδεικνύοντας την Πελοπόννησο ως προορισμό εμπειριών που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον, τον πολιτισμό με τη φύση και την αυθεντικότητα με την ποιότητα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε:

«Η Πελοπόννησος διαμορφώνει με συνέπεια το δικό της σύγχρονο αφήγημα στον διεθνή τουρισμό. Με καθοδήγηση από τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Πτωχό, προχωρούμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συνεργειών που ενισχύει την επισκεψιμότητα, προσελκύει νέες επενδύσεις και δημιουργεί σταθερές σχέσεις με τις διεθνείς αγορές. Η συμμετοχή μας στη WTM αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς μια Πελοπόννησο εξωστρεφή, βιώσιμη και ανταγωνιστική.»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese ενθαρρύνουν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (τουρισμός, πολιτισμός, γαστρονομία κ.λπ.) να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος τουρισμού της Πελοποννήσου μέσω του VisitPeloponnese Connect, κάνοντας εγγραφή εδώ.

Το Connect δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται άμεσα για τις δράσεις του Visit Peloponnese, να μαθαίνουν πρώτοι για νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και να ενισχύουν τις συνεργασίες τους με επαγγελματίες και φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.