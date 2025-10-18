Νέα έργα, μελέτες και δράσεις ανάπτυξης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σημαντικά θέματα που αφορούν έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου, μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας και εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και κοινωνικές πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, στη συνεδρίαση της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου 2025, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – Αποκατάσταση τμημάτων της Επαρχιακής Οδού Νο 24 (από τον ισόπεδο κόμβο Ε.Ο. Νο 7 προς τον κόμβο Στέρνας)», προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου για την εκπόνηση μελετών εγγειοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

Επίσης, εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ελαφονήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για το έργο «Συντήρηση – Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Ελαφονήσου».

Ακολούθως, εγκρίθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση της 13Α Επαρχιακής Οδού, τμήμα Βασιλίτσι – Φοινικούντα», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, όπως και η υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ Πελοποννήσου για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας».

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην προώθηση μελετών που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία και τη βελτίωση των οδικών υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Εγκρίθηκαν οι προτάσεις για τη χρηματοδότηση των πράξεων «Ωρίμανση Αντιπλημμυρικών Μελετών Π.Ε. Αρκαδίας» και «Ωρίμανση Μελετών Βελτίωσης Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αρκαδίας», οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο προσκλήσεων του ΠΠΑ Πελοποννήσου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η υλοποίηση του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η Ελλάδα κατά του Καρκίνου», του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην πρόληψη και την ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Τέλος, εγκρίθηκε η υποβολή δύο ακόμη προτάσεων χρηματοδότησης μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων κοινοτήτων Ματίου και Μοσιάς» και του έργου «Αρδευτικά έργα κοινοτήτων Κιάτου και Μουλκίου» στον Δήμο Σικυωνίων. Οι προτάσεις αυτές ενισχύουν την προσπάθεια για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Η συνεδρίαση επιβεβαίωσε τον σταθερό ρυθμό υλοποίησης του προγράμματος έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο να δηλώνει:

«Με τη συντονισμένη προσπάθεια υπό τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, συνεχίζουμε με συνέπεια και ταχύτητα την υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν τις υποδομές, προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Κάθε απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια για μια Πελοπόννησο πιο ασφαλή, λειτουργική και ανθρώπινη».