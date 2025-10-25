Καλαμάτα 2030: Το όραμα για την κλιματική ουδετερότητα – Η παρουσίαση των έργων και δράσεων του Κλιματικού Συμβολαίου (pic’s & video)

Ο Δήμος Καλαμάτας, μέλος της Αποστολής των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαινίασε απόψε έναν σημαντικό και φιλόδοξο δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, προσκαλώντας όλους τους πολίτες της πόλης να συμμετάσχουν ενεργά στην εξέλιξη του στρατηγικού σχεδιασμού της. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης προσπάθειας, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Καλαμάτα 2030», στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από το Κλιματικό Συμβόλαιο και τις δράσεις που το συνοδεύουν.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, απευθύνοντας και χαιρετισμό. Η Υπουργός Παιδείας εξήρε την εξαιρετική και αποφασιστική προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του στην υλοποίηση ενός πιο πράσινου και βιώσιμου μέλλοντος, που όπως περιέγραψε πρέπει να γίνει ξεκινώντας από τα παιδιά, τους μελλοντικούς πολίτες.

Χαιρετισμούς απηύθηναν επίσης οι Βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Δημήτρης Πτωχός , ο Θωμάς Μπέγκας Δήμαρχος Ιωαννίνων και ο Νίκος Χρυσόγελος Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης & Κοινωνικής Οικονομίας του Δήμου Αθηναίων. Την σπουδαία πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας εξήραν και όλοι όσοι μίλησαν από το βήμα της εκδήλωσης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την πρωτοποριακή προσέγγισή του και για τον βηματισμό με ρεαλιστικό πρόσημο που έχει θέσει μέσα από το κλιματικό συμβόλαιο, που δεν περιορίζεται απλώς στη βελτίωση των υποδομών, αλλά επενδύει σε καινοτόμες λύσεις για το περιβάλλον και την καθημερινότητα των πολιτών.

Το μήνυμα ότι η προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας ξεδιπλώνεται με έργα που ενσωματώνουν τις αξίες της βιωσιμότητας, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της κυκλικής οικονομίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πόλη δεν είναι μόνο μέρος του μέλλοντος, αλλά και πρωτοπόρος στη δημιουργία του, έστειλε κατά τον δικό του χαιρετισμό ο οικοδεσπότης, δήμαρχος Καλαμάτας. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων πως “Ολο αυτό ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια, τότε που αν θέλετε δεν είχαμε την νοοτροπία, δεν είχαμε την σκέχη για να συνεργαστούμε και να υλοποήσουμε Ευρωπαικά Προγράμματα. Όλο αυτό ξεκίνησε και το είδαμε ως μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε χρηματοδοτήσεις, να υλοποιήσουμε μελέτες και να υλοποιήσουμε έργα. Ομως μόλις όλο αυτό ξεκίνησε μέσα από τη συμμετοχή του κόσμου, μέσα από την όρεξη των νέων μας, μέσα από την πρωτόγνωρη – πράγματι- διαβούλευση από την διαπιστώσαμε πρώτα εμείς, ότι είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαμορφώσουμε το όραμα της πόλης μας. Τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για τις επόμενες δεκαετίες. Να ανοίξουμε δρόμους. Να χαράξουμε προοπτικές. Αναγνωρίζοντας δυσκολίες αλλα΄και γνωρίζοντας που βρισκόμαστε, που θέλουμε να φτάσουμε, αλλά και πως θα δημιουργήσουμε τον οδικό χάρτη για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο αυτό…” Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου ζήτησε παράλληλα την στήριξη του κράτους και της Ε.Ε. σε αυτή την προσπάθεια και έδειξε το δρόμο στο τι πρέπει να γίνει και χρηματοδοτικά για να επιτευχθούν οι στοχεύσεις. Την παρουσίαση είχε η δημοσιογράφος Μαρία Ακριβού

Ξεχωριστά τα όσα παρουσιάστηκαν στην διάρθρωση της όλης εκδήλωσης την επιμέλεια της οποίας είχε ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας Βασίλης Παπαευσταθίου

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν μια σειρά από πρωτοβουλίες που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Από τις πράσινες αναπλάσεις και τις καθαρές μεταφορές, μέχρι τις ενεργειακές ανακαινίσεις και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά αφορά συνολικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

\

Η εκδήλωση περιλάμβανε μια σειρά από ενδιαφέροντες θεματικούς κύκλους, όπως το podcast του Συμβολαίου Νεολαίας Καλαμάτας με προσωπικότητες του πολιτισμού και της πολιτικής, καθώς και κλειστά workshops με κεντρικά θέματα την ενημέρωση για την κλιματική αλλαγή και την ενδυνάμωση των γυναικών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δημιουργικά εργαστήρια, όπως το brunch club για παιδιά με εποχικά φρούτα και λαχανικά, και να επισκεφθούν εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής που αντλούσαν έμπνευση από τη φύση και την τοπική κοινότητα.

\

Εντυπωσιακή και η δημιουργία μιας μεγάλης τοιχογραφίας σε κεντρικό σημείο της πόλης, η οποία αποτύπωνε τον πολιτιστικό και αγροδιατροφικό πλούτο της περιοχής, ενώ οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να συνδεθούν μεταξύ τους σε ένα networking event με DJ set από την Lila Cont.

Η 25η Οκτωβρίου αποτέλεσε μια ακόμα πρόσκληση για την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων στη δημιουργία της πόλης του μέλλοντος, μιας πόλης που στοχεύει σε μια πιο βιώσιμη, πιο πράσινη και πιο ανθρώπινη καθημερινότητα για όλους.