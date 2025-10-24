«Ριζικές αλλαγές στην πλατεία Κολοκοτρώνη» -Τι σημείωσε ο δήμαρχος Τρίπολης για τα έργα των αστικών αναπλάσεων (video)

Μετά την ολοκλήρωση των αναπλάσεων στις πλατείες Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Βασιλείου, Συνοικισμού Κολοκοτρώνη και Μπασιάκου, ο Δήμος Τρίπολης συνεχίζει την προσπάθεια, με σαφές πρόγραμμα και γνώμονα την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού χώρου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με την αναβάθμιση της πλατείας Κολοκοτρώνη, όπου αναμένονται ριζικές αλλαγές. Η σύμβαση υπεγράφη χθες, στόχος του έργου, όπως τόνισε ο Κώστας Τζιούμης είναι η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών — τόσο κατοίκων όσο και περαστικών — και η μετατροπή της πλατείας σε ζωντανό δημόσιο χώρο, ανοιχτό και προσβάσιμο για όλους.

«Όλη η αλλαγή στην εικόνα της πλατείας αυτής, αλλάζει την εικόνα της πόλης και βελτιώνει την τοπική οικονομία», σημείωσε ο δήμαρχος Τρίπολης αναφερόμενος στην εν λόγω ανάπλαση η οποία, όπως επισήμανε, στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου περισσότερο λειτουργικού, ασφαλούς και ελκυστικού, με βελτιωμένα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και αναβαθμισμένο μικροκλίμα.

«Προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε τον δημόσιο χώρο σε πρώτη φάση της Τρίπολης και ακολούθως μέσα από το πρόγραμμα που ήδη τρέχει το ΒΑΑ, θα γίνουν αναπλάσεις και περιφερειακά του κέντρου έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχει ζωή και ανάπτυξη και σε άλλα σημεία». Την ίδια στιγμή σημαντικές παρεμβάσεις ολοκληρώνονται και στις δημοτικές ενότητες με πιο πρόσφατη αυτή στην Δημοτική Κοινότητα Ελαιοχωρίου.

